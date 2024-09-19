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Kadın - Aile İbrahim Saraçoğlu'ndan başyapıt gibi kür: Malatya'nın kayısısı ile yapın: 10 yıl garanti gençleştiriyor!
Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu'ndan başyapıt gibi kür: Malatya'nın kayısısı ile yapın: 10 yıl garanti gençleştiriyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 19:26:00 - 2024-09-19 20:04:56
İbrahim Saraçoğlu'ndan başyapıt gibi kür: Malatya'nın kayısısı ile yapın: 10 yıl garanti gençleştiriyor!

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 10 yaş birden gençleştiren doğal tarifin paylaştı. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği kür, kayısı ve elmayla yapılan bu kürün ağzı mutlaka kapalı tutulmalı. İşte 3 kayısıyla gelen gençlik enerjisi...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 10 yaş birden gençleştiren doğal tarifin paylaştı. Kayısı ve elmayla yapılan bu kürün ağzı mutlaka kapalı tutulmalı. İşte 3 kayısıyla gelen gençlik enerjisi...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu 10 yaş birden gençleştiren doğal tarifin paylaştı. Kayısı ve elmayla yapılan bu kürün ağzı mutlaka kapalı tutulmalı. İşte 3 kayısıyla gelen gençlik enerjisi...

Gençliğe sırrını bulmak için farklı yöntemler deneyenler sonucu İbrahim Saraçoğlu'nda bulacak. Vermiş olduğu tavsiyelerle sık sık gündemde yer alan İbrahim Saraçoğlu 10 yaş birden gençleştirecek o yöntemi açıkladı. İşte İbrahim Saraçoğlu'nun ısrarla önerdiği gençleştirici kür tarifi...

10 YAŞ GENÇLEŞTİREN KÜR TARİFİ

İbrahim Saraçoğlu yapmış olduğu açıklamalar ile sık sık gündemde yer alıyor. Gençleşmenin yolunu doğal yollarda arayanlar bu tarife bayılacak. Öncesi ve sonrası fotoğraflarınıza baktığımızda gerçekliğe inanamayacaksınız. Kayısının içerisinde bulunan hemiselüloz elma kabuğundan gelen lignin ile birleştiğinde ortaya muhteşem bir karışım çıkıyor. Bu karışımı bir kez deneyen bir daha bırakmak istemiyor.
Hem erkeklerin hem de kadınların vazgeçemediği bu tarifi deneyen kırışıklıklardan kurtuluyor. Cildiniz hem ışıl ışıl parlayacak hem de tek bir çizgi bile olmayacak. Bunun yanı sıra 2 ayda bir 15 gün boyunca maydanoz kürü uygulayan doğal parlaklığın sırrını bulacak.

KÜR NASIL HAZIRLANIR?

2-3 kayısı ve bir elmanın kabuğunu bir tavanın içerisine aldıktan sonra dibine az miktar su ekleyiniz.

Kayısı ve elma kabuğu yumuşadıktan sonra ocaktan alıp bir blender yardımıyla karışımı pürüzsüz bir kıvama ulaştırınız.
Ardından bu karışımı ağzı kapalı olacak şekilde bir kabın içerisine ekledikten sonra buzdolabında saklayınız.

Az miktarda yaparak birkaç gün içerisinde tüketiniz.

Uzun süre bekleyen karışım bozulacaktır.

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