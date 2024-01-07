İbrahim Saraçoğlu tavsiye etti! İşte kanser riski, tip 2 diyabete karşı alternatif! Günde 1 kez yapılıyor! Fayda veriyor

Omega-3 kaynağı besinler hastalıklara karşı direnç kazanmamızı sağlar. Omega-3 kaynağı denildiğinde ilk akla balık gelse de balık tüketmeyi sevmeyenler alternatif omega 3 gıdalarına yöneliyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu balıktan 7 bin kat daha fazla omega 3 kaynağına sahip olan gıdayı açıkladı. ABD'li bilim insanları bu doğal gıdanın felç geçirme riskini yüzde 12 azalttığını tespit etti.

Sağlıklı yaşam önerileri yakından takip edilen İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı, kanseri yok eden o besin damar sertleşmesini ve felci önlemede etkili olabiliyor. İbrahim Saraçoğlu'nun doğal yağ olarak övdüğü gıdanın balıktan 7 bin kat daha fazla omega 3 içerdiği öğrenildi. ABD'li bilim insanları da yaptıkları araştırmalarda doğal yağların felç ve kalp hastalıkları risklerini azaltabileceğini tespit etti.

Öte yandan Amerikan Kalp Derneği tarafından açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi. Yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu da aktarıldı. Harvard'dan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" dedi.

Öte yandan Amerikan Kalp Derneği tarafından açıklanan yeni bulgularda, çok bitkisel bazlı yağ yiyenlerin, az yiyenlere kıyasla felç geçirme olasılığının yüzde 12 daha az olduğu belirtildi. Yüksek düzeyde hayvansal kaynaklı doymuş yağ tüketen kişilerin, az tüketenlere göre felç geçirme olasılığının yüzde 16 daha fazla olduğu da aktarıldı. Harvard'dan çalışmanın baş yazarı Fenglei Wang, "Yağın türü kullanılan toplam yağdan daha önemli" dedi.

İşte Prof. İbrahim Saraçoğlu'nun mucizevi besin olarak adlandırdığı kanseri yok eden o besin...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akciğer kanseri ile ilgili önemli bilgiler veren Prof. İbrahim Saraçoğlu, omega-3 yağ asidi bakımından balıktan bile zengin olan bu besini anlata anlata bitiremedi. Hem içeriğindeki besinlerle hem de kabuğuyla çok faydalı olduğunu belirten İbrahim Saraçoğlu, bu besinin ilaç üretiminde bile kullanıldığını söyledi.

İbrahim Saraçoğlu'nun öve öve bitiremediği o besin keten tohumu. Mısır ve Asya topraklarından sıklıkla kullanılan keten tohumu yağı balıktakinden 7 bin katı omega-3 yağ asidi bulunduruyor.

Keten tohumu, bitki bazlı bir omega 3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) içerir. Dolaşım için faydalı olan bu asidin anti-inflamatuar etkisi bulunur. Yağ asitleri kemik kayıplarına neden olan osteoporoz ile savaşmada ve tip 2 diyabete karşı korumada etkilidir.

Keten tohumunun 2 çorba kaşığı bile 6 gram lif, 4-5 gram bitkisel proteinin yanı sıra B grubu vitaminler, magnezyum, manganez, fosfor, bakır ve tiamin içerir. Magnezyum uyku ve ruh halini iyileştirirken, manganez kolajen üretimini destekleyerek cilt sağlığı ve kemik sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır. Fosfor sayesinde hücrelerin oluşması ve kemiklerin korunmasını sağlar. Bakır ise enerji ve kolajen üretimini destekler. Ayrıca vücutta oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri için gereklidir. Tiamin, enerji vererek sinir sisteminin korunmasına yardımcı olur.

Bu bileşiklerin yeni kan damarları oluşturmasını ve büyümesini durdurabilecek gücü vardır. Bir araştırmaya göre, düzenli olarak keten tohumu tüketmenin meme kanseri riskini önlemi oranı yüzde 18’dir.Keten tohumu toz haline getirildiğinde hava ile teması artacağı için çok hızlı oksitlenir. Bu yüzden bütün olarak tüketilmesi önerilir. Toz formunda tüketilirken mutlaka cam kavanozda saklanmalı ve küçük miktarlarda satın alınmalı, bekletilmeden tüketilmelidir.

Keten tohumu yağı cilde faydaları arasında cildi sıkılaştırması ve sarkmayı önlemesi de yer alır.

Kuruyan, kaşınan ve kırmızı renge bürünen cilt ile karakterize bir cilt hastalığı olan egzamanın tedavisine yardımcı olan keten tohumu yağı cildin esnekliğini arttırır.

Saraçoğlu keten tohumu nasıl kullanılır?

%100 Keten tohumundan üretilmiştir Prof Saracoglu Keten Tohumu Yağı katkı maddesi içermez. Günde bir kez aç karnına 1 yemek kaşığı. Soğuk gıdalar ile tüketilmesi tavsiye edilir. Keten tohumu yağı kullanım önerisi: Bir yaşın altındaki çocuklar için önerilmez.

Keten tohumu Türkiyede nerede yetişir?

KETEN TARIMI

2000 yıllarına dayanmakta olan keten bitkisi, Manisa, Trabzon, Rize, Kastamonu, Mardin illerinde, Ortadoğu'da Musul ve Bağdat'ta üretimi ve dokumacılığı uzun yıllar yapılmıştır.