İbrahim Saraçoğlu soğan kürü tarifi :Soğan kürünün faydaları nelerdir?

Soğan evlerimizde yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir.

Soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür.

Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir.

Soğan kürü tarifi

Malzemeler

Bir adet açık kahverengi kabuklu kuru soğan

İki bardak klorsuz sudur

Soğan kürü nasıl hazırlanır?

Soğanı kabukları kırmızı, mor ya da beyaz kabuklu olandan seçmemelisiniz. Bunlar yapılacak kürde etkili olmamaktadır. Sizin kullanacağınız yemeklerde kullanılan kuru soğandır. Soğanı kök ve kabuğuyla birlikte kullanacağımızdan, yıkayıp sirkeli suyun içinde bir süre bekletmelisiniz. Bu şekilde dezenfekte olmasını sağlarsınız. Suyu bir tencerenin içine koyarak, ocağın üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kuru soğanı dört parçaya bölerek içine atın. Bu şekilde yaklaşık olarak beş dakika kadar kaynatmanız, kürü hazır hale getirecektir. Kullanıma hazır olması için biraz ılınmasını beklemelisiniz.

Soğan kürünün faydaları nelerdir?

•Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir.

•Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.

•Kadınsal hastalıklarda düzensizliği ortadan kaldırmaya oldukça etkilidir.

•Menopoz şikayetlerini azaltmak için içilmelidir.

•Kıl dönmelerinde fayda sağlayacaktır.

•Hamile kalmak isteyenlerin, sorunlarına çare olacaktır.

•Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

•İçeriğindeki sulfosid nedeniyle antibiyotik özelliğine sahiptir.

•Dolaşım sistemini düzenler.

•Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

•Vücutta meydana gelen yağlanmayı azaltacağından, zayıflamaya yardımcı olur.

•Stres giderici ve balgam söktürücü etkileri vardır.

•Prostatta oluşan iltihapları azaltıcı etkileri nedeniyle, ağrıların azalmasına yardımcıdır.

•Çiğ soğan tüketimi, yemek sonrasında kandaki total gliserit oranını düşürür.

•Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önler.

Soğan kürü nasıl uygulanır?

•Soğan suyu ile hazırlanmış olan kür, sağlık sorunlarına fayda sağlaması açısından en az altı ayda bir defa 15 gün süreyle uygulanmalıdır. Bu süreyi aşmamaya dikkat edilmelidir.

•Hazırlanmış olan kürü ılık olarak tüketmelisiniz.

•Öğle ve akşam yemeklerinden on dakika önce bir bardak içmelisiniz.

•Daima içeceğiniz kür taze olarak hazırlanmalıdır.

•Kürü hazırlamak için mutlaka açık kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanılmalıdır.

•Kullanılacak soğanların dış kabuğu kuru ve taze olması gerekir. Çimlenmiş ve köklenmiş olanlar bayattır.