İbrahim Saraçoğlu soğan kürü: Mide ve bağırsak rahatsızlığını bıçak gibi kesiyor! Soğan suyu tarifi ve faydaları

Soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür. Soğan evlerimizde yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir.

Eski çağlardan beri kullanılan doğal ilaç; Soğan

Soğanın bir çok sağlık sorunu için kullanılması yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bilge herbalistler tarafından tecrübe edilen ve önerilen soğanlı çay tarifini sizler için derledik.

Soğan çayı nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 baş soğan,

1 su bardağı demlenmiş çay (nane veya papatya çayı gibi mide dostu çay en iyisidir)

Hazırlanışı;

Soğanı iyice temizleyin. Soğanı dibine kadar olmamak kaydı ile çapraz şekilde dörde bölün. Soğanı demlenmiş bir bardak çayın içine koyun, ardından üzerini kapatın ve 5-10 dakika bekletin. Çayınız artık hazır.

Soğan çayı ne işe yarar?

Sindirim sorunları, karın ağrısı, kabızlık, şişkinlik, mide ağrısı ve fazla kilolar ile mücadele ediyorsanız bu çayı mutlaka tüketin. Soğan çayı harika sonuçlar vereceği için ilaçları sonsuza kadar unutabilirsiniz.

Orijinal tarife göre, soğanı her zaman çapraz şekilde kesmek de önemlidir, çünkü bu şekilde çalışır. Her zaman bu tavsiyeye uyun ve soğanların faydası konusunda asla hayal kırıklığına uğramayın.

Niçin bol bol soğan tüketmeliyiz?

Çalışmalar, quercetin’in katarakt, kardiyovasküler hastalık ve kansere karşı etkili olduğunu göstermiştir. Ek olarak, soğan, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürmekle bağlantılı organosülfür bileşikleri olarak bilinen çeşitli diğer doğal olarak oluşan kimyasalları içerir.

Soğan; antelmintik (Bağırsak kurtlarını düşürücü), anti-enflamatuar (İltahapla savaşan), antiseptik (Hastalık oluşturan mikroorganizmaları öldüren), antispazmodik (Spazm engelleyici), gaz giderici, diüretik (İdrar söktürücü), balgam söktürücü, ateş düşürücü, hipotansif (Kan basıncını düşürücü), taş düşürücü, mide ağrısı giderici ve toniktir.

Diyette düzenleyici olarak kullanıldığında anjin, damar sertliği ve kalp krizi eğilimlerini engeller. Bu, özellikle semptomları akan gözler ve burun gibi semptomları olan kişilerin tedavisinde kullanılır. Sonuçlara gerçekten tanık olana kadar, özellikle akciğerlerdeki ve bronşiyal yoldaki tıkanıklıkları giderme becerisine inanmak gerekir.

Soğan mide rahatsızlığını ve diğer gastroin testina rahatsızlıklarını giderecek ve iştahı da güçlendirecektir. Farmakolojik olarak Allium cepa olarak bilinen soğan her evde bulunur. Mor tenli soğanın tadı harikadır. Ek olarak, çeşitli sağlık yararları vardır ve birçok ev ilaçlarının ve güzellik çözümlerinin en önemli parçasıdır.

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Soğanın inanılmaz faydaları

Her evin buzdolabında bulunan bu sebze bağışıklık sistemimizi geliştirmede ve çocukların normal gelişimini desteklemede önemli bir rol oynar.

Soğan kükürt açısından zengindir ve bazı durumlarda antibiyotik görevi görür. Ayrıca herhangi bir kontaminasyonu ve bakteriyel enfeksiyonu durdurmak için dezenfekte edici bir etkiye sahiptir. Soğanın antioksidan özelliği, bağışıklık sistemini ve serbest radikalleri uyarmaya yardımcı olur. Soğan suyu, geleneksel tıpta binlerce yıldır akut solunum yolu hastalıkları, diyabet, kan kolesterolünü düşürmek, artrit ve kardiyovasküler hastalıkları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Balgamının atılmasını kolaylaştırır:

Hindistan cevizi yağı ve soğan yardımı ile göğüsten balgam atılması kolaylaşır. Göğüs ve meme uçlarını ince doğranmış soğanları yerleştirin ve bir havluyla sıkıca sarın. Sonra bir gömlek giyerek bölgeyi sıcak tutun. Daha sonra göğsünüze ince bir tabaka hindistancevizi yağı sürün.

Soğuk algınlığına iyi gelir:

Büyük bir soğanı soyun ve küçük parçalara ayırın. Dilimlenmiş soğanları kapaklı bir cam kavanoza koyun, üzerine 1 tatlı kaşığı esmer şeker serpin, tahta kaşıkla iyice yayarak suyu çıkana kadar yoğurun. Yaklaşık bir saat sonra soğan suyunuz hazır. Günde 2-3 defa bir çay kaşığı soğan suyu için.

Kusmayı önler:

Bir blendera büyük bir soğan koyun ve iyice ezilmesini sağlayın. Suyunu sıkarak çıkarın. Soğan suyunu nane çayı ile karıştırın ve 5 dakikada bir için. 2 çay kaşığı soğan suyu için ve 5 dakika sonra tekrar nane çayı için. Böyle devam edin ve semptomlar kaybolana kadar tekrarlayın.

Soğanın diğer faydaları:

Saçınıza soğan suyu ile masaj yapmak saçlarınızın uzamasını hızlandıracak ve saç dökülmesini azaltacaktır.

Haşlanmış soğan suyu, haşereleri uzaklaştırmak için bitkilere püskürtülür.

Paslı kapları soğan dilimleri ile ovalamak rengini geri kazandıracaktır.

Yüzünüze soğan suyu sürün, çiller solacak ve yok olacaktır.

Yerli Amerikalılar her türlü soğuk algınlığı, bronşit ve solunum yolu hastalıklarını tedavi etmek için soğan suyu kullanırlardı.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN SOĞAN KÜRÜ TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kadınların polikistik over kanseri, erkeklerinden iyi huylu prostat büyümesi sorunu için yılda iki defa 2 haftalık soğan suyu kürünü muhakkak düzenli olarak denemelerini önerdi. Soğan suyu kürünün faydalarına değinen Saraçoğlu, tıbbın polikistik over sendromuna bir çare bulamadığını, ancak soğan suyu kürünün bu soruna en iyi çare olduğunu da dile getirdi.

Soğan suyu kürü, polikistik over sendromunun yanı sıra kadınlarda çikolata kisti (endometriosis), myom, adet düzensizliği sorunlarının da bire bir yararlı olmaktadır. Aynı zamanda menopoz şikayetlerini de azaltan soğan suyu kürü, vajinal akıntıyı da durdurmakta olup kadınların sıklıkla yaşadığı bu ciddi sorunların en mükemmel çözümüdür.

Soğan suyu kürünün yararları arasında kıl dönmesi sorununa da çözüm olması yer alır. Kıl dönmesi sorunu ile baş başa olanlar 1 adet orta boy soğanı fırında veya tavada ısıtmalı ve dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar soğumaya bırakıp ardından sorunlu bölgede 25 dakika bekletilmelidir. Ardından sorunlu bölge gül suyu ile temizlenmelidir. Bu kür haftada 4 defa uygulanmalıdır.

Hamile kalmak isteyenler de soğan suyu kürünü korkmadan deneyebilirler. Adet döneminde uygulanmasının hiçbir sakıncası olmayan soğan kürü, gebe kalmak isteyenler tarafından adet bitiminden sonra 7 gün içinde başlamalıdır. Kür uygulandıktan sonra 2. adetinizi görmeden 10 gün önce tekrar 5 gün veya 7 gün bu soğan suyu kürünü uygulamalı ve soğan suyu kürü bitiminde incir kürüne başlamalısınız.

İbrahim Saraçoğlu soğan suyu kürünün faydalarından yararlanmak isteyenlere bu kürü 15 günden fazla kullanmamalarını önermektedir. Aynı zaman soğan suyu kürü için muhakkak beyaz soğan kullanılmalı, kesinlikle mor ya da kırmızı soğan tercih edilmemelidir. Soğan suyu kürünün hazırlanışı ise şöyledir: 1 orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içine herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmelidir.

SOĞANIN İÇERİĞİNDE NE VAR? BESİN DEĞERİ

•Protein 1,5 gram

•Karbonhidrat 9 gram

•Yağ 0,1 gram

•Lif 0,6 gram

•Fosfor 56 mgr

•Kalsiyum 27 mgr

•Demir 0,5 mgr

•Sodyum 10 mgr

•Potasyum 157 mgr

•Magnezyum 12 mgr

•A vitamini 40 IU

•B1 vitamini 0,03 mgr

•B2 vitamini 0,04 mgr

•B3 vitamini 0,2 mgr

•B6 vitamini 0,1 mgr

•C vitamini 10 mgr

•E vitamini 0,3 mgr

•Folik asit 10 mcgr

Yukarıdaki değerler 100 gr soğanın içeriğidir. Ayrıca 100 gram soğanda sadece 38 kalori bulunmaktadır. Kolesterol değerleri de sıfırdır.