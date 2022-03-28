İbrahim Saraçoğlu: Yemeklerde fazla yağ tüketmeyin! Oruç tutacaklar için uyarılar

Oruç tutmayı planlayanlar sağlık sorunları nedeniyle endişe duyanlar için Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu önerilerde bulundu. Brokoli ve karnabahar tüketimini öneren Saraçoğlu, mercimek ve ıspanak gibi yemeklerde fazla yağ tüketilmemesi gerektiğini, çayın ise belirli miktarda tüketilmesi gerektiğini belirtti.

İbrahim Saraçoğlu, Ramazan ayı boyunca dikkate alınması gereken uyarılarını tek tek açıkladı. Kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, diyabet hastaları bu uyarılara kulak verin. Ünlü isim, "Metabolizma hastalıkları hep Ramazan'dan sonra ortaya çıkıyor.

Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz." dedi ve Ramazan ayı boyunca tüketilen yiyeceklerin sonrasında çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Ramazan'da ölçülü beslenmenin önemine dikkat çeken ünlü isim, sahurda tüketilen besinler konusunda diyabet ve kalp hastalarını uyardı.

Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu aşırı yağlı gıdalardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Ramazan ayında yağlı ve tatlı yiyeceklerin aşırı şekilde tüketildiğinden bahseden Saraçoğlu, bu durumun sonrasında metabolizma hastalıklarına yol açtığını sözlerine ekledi. Ramazan ayı sonrası bu tarz hastalıkların sık görülmesi karşısında vatandaşları uyaran Saraçoğlu özellikle sahurda bu tarz ürünlerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

ORUCU ZEYTİN, İNCİR YA DA HURMA İLE AÇIN

Sahur menüsü ile ilgili de açıklamalarda bulunan İbrahim Saraçoğlu orucun zeytin, hurma ya da incir ile açılması gerektiğini savundu. Sonrasında çorba ile devam edilebileceğini ve sebzeli ürünlerin sahur için uygun olduğundan İbrahim Saraçoğlu'nun önerilerine kulak verebilirsiniz.

ZENGİN SOFRALARDAN KAÇININ

İnsanların iftarda çok zengin sofralardan kaçınması gerektiğini, bunun büyük bir israf olduğunu savunan Saraçoğlu, ölçülü beslenmenin de öneminden bahsetti. Saraçoğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Son yıllarda Ramazan'da insanlar aşırı derecede tatlı tüketiyorlar, aşırı derecede yağlı gıdalar tüketiyorlar. Ramazan'dan çıktıktan sonra veya Ramazan'ın son haftasına baktığımızda kalp krizi geçirenler, stent takılanlar, hastaneye koşuşturanları görürsünüz. Metabolizma hastalıkları hep ramazandan sonra ortaya çıkıyor. Şeker, diyabet... Yok 'kolesterolüm yükseldi, insülin direncim gelişmiş' şeklinde metabolizma hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Onun için Ramazan'da ölçülü beslenmeye dikkat etmeliyiz."

TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu sahurda pilav yerine patates tüketimine özen gösterilmesi gerektiğini önerirken tuz tüketimi konusunda da uyarılarda bulundu.

Brokoli ve karnabahar tüketimini öneren Saraçoğlu, mercimek ve ıspanak gibi yemeklerde fazla yağ tüketilmemesi gerektiğini, çayın ise belirli miktarda tüketilmesi gerektiği uyarılarında bulundu.

CANAN KARATAY DA UYARILARDA BULUNDU

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, mübarek Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala oruç tutacaklar için uyarılarda bulundu.

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı geldi.

Milyonlarca Müslüman Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanıyor. Oruç tutarken su tüketimine ve sahurda yapılması gerekenlere dikkat çeken Karatay, "Sahur yapmadan ve su içmeden sakın oruç tutmayın" dedi.

"SU İÇMEYE VE SAHURA KALKMAYA DİKKAT EDİN"

Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.

"İFTARINIZI BİR BARDAK SU İLE AÇIN"

Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:

"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi, orucumuzu da ılık suyla açmalıyız.

Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbadan uzak durulmalı. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. ​

Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık iç ferahlatır. Uzun süre boş kalan midemizi korumak için, suyun da çorbanın da ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz."