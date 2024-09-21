İbrahim Saraçoğlu ısrarla öneriyor! Vücudu dipçik gibi yapıp yüze renk katıyor! Tedbirli olun! Şaşırtan detaylar

Yüz yıllardır tek başına tüketildiği gibi çeşitli gıdalarla birleştirilerek de kullanılan pekmezin pek çok türü bulunuyor. Geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer alan pekmez faydaları sebebiyle pek çok doktorun merceği altına giriyor. Peki, pekmez ne işe yarıyor? Pekmezin faydaları nelerdir?

KANSIZLIĞIN KÖKÜNÜ KURUTUYOR

Başta kansızlık problemi olmak üzere pek çok rahatsızlığın önüne geçmeyi sağlayan pekmezin kontrollü bir şekilde kullanılması öneriliyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Günde bir çorba kaşığı kadar tüketilen pekmez, uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Katkı maddesi içeren pek çok hazır gıdanın aksine doğallığıyla öne çıkan saf üzüm pekmezi, hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor.

İBRAHİM SARAÇOĞLU ÖNERİYOR!

Her pekmez türünün kendine özgü faydaları bulunduğu biliniyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu da bu noktaya değiniyor! Andız pekmezinin son derece şifalı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, ölçülü kullanımın önemine de dikkat çekiyor.

ANDIZ PEKMEZİ FAYDALARI NELERDİR?

Türkiye’nin pek çok bölgesinde aktif olarak üretilen ve insanlar tarafından büyük bir ilgiyle tüketilen andız pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor! Andız pekmezinin yararları nelerdir sorusuna şu şekilde yanıt verilebiliyor:

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Antioksidan özellikler taşıyor

Vücuda enerji veriyor

Kan yapıyor

Sindirim sistemini destekliyor

Cilt sağlığına katkıda bulunuyor

Kalsiyum ve magnezyum kaynağı

Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor

PEKMEZ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İlgili gıdanın tüketimini gerçekleştirmek ve faydalarından yararlanmak isteyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise pekmez çeşitleri nelerdir? Oluyor. Türkiye’de oldukça geniş bir seçenek yelpazesi sunan pekmez, farklı damak tatlarına uyum sağlayabilecek birçok gıdadan elde edilebiliyor. En çok tercih edilen ve besleyiciliğiyle öne çıkan pekmez çeşitleri şu şekilde sıralanıyor:

Üzüm pekmezi

Andız pekmezi

İncir pekmezi

Şeker patlıcanı pekmezi

Karahindiba pekmezi

Elma pekmezi

Harnup pekmezi

Dut pekmezi

Pekmez ne kadar tüketilmelidir, çeşitleri ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi olarak bu eşsiz gıdanın tüm faydalarından yararlanabilirsiniz!