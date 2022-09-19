İbrahim Saraçoğlu çörek otu, yağı nasıl kullanılır? Yoğurt çörek otu karışımı faydaları: Gece yatmadan önce çörek otu yağı içerseniz...

Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır, Faydaları Nelerdir?

Çörek otu yağı, çörek otu tohumlarının soğuk preslenmesi yöntemiyle elde edilir. Ağır bir tada sahip çörek otunu, direkt olarak tüketemeyenler için eczanelerde kapsül şeklinde de satılmaktadır. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu çörek otu yağı hakkında şu bilgiler aktarıyor; Çörek otu yağındaki zengin antioksidan içeriği kan şekeri, kolesterol ve yüksek tansiyonu düşürür. Ayrıca çölyak, erken menopoz gibi hastalıklara iyi gelir. Anne sütünü arttırır.

ÇÖREK OTU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çörek otu yağını yetişkinler günde 3 defa 5 ml yani ortalama 1 tatlı kaşığı kadar tüketebilir.

Çörek otun yağını direkt olarak yutmayıp ekmek, börek ve sebzelere ekleyip tüketebilirsiniz. Ayırca yumurta, salata ve yumurtaya da ekleyebilirsiniz. Her besinde olduğu gibi çörek otu yağını tüketirken de aşırıya kaçmamalıdır. Unutulmamalıdır ki aşırı tüketildiğinde faydadan çok zarar getirecektir.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otunun en bilinen faydalarının başında zayıflatmaya yardımcı olması gelmektedir. Zayıflamaya yardımcı olması için çörek otu yağını kahvaltı ve yemeklerden 1 saat önce 1 tatlı kaşığı kadar 1 bardak suya katıp içmelisiniz. Çörek otunun iştahı azaltma etkisi vardır, vücutta doyma hissini daha çabuk oluşturmaktadır. Çörek otunun zayıflamaya etkisi şu şekilde olmaktadır:

İştahı kapatır

Karaciğeri temizler ve bu sayede sindirimi hızlandırır.

Lubricant (yağlayıcı) özelliği ile bağırsakları kaygan hale getirerek (yani müshil etkisi göstererek) tuvalete çıkmayı kolaylaştırır.

Bir araştırmada çörek otu yağı Almanya’da 600 hasta üzerinde test edilmiştir. Bu araştırmada çörek otu yağının akne, astım, toz alerjisi ve bağışıklık sistem zayıflığı gibi alerjik hastalarının %70’inde iyileşme sağladığı görülmüştür. Çörek otu yağını alerjik hastalıkların tedavisinde kullanabilirsiniz.

Çörek otu yağı hakkında yapılan bir diğer araştırmada hafif derece tansiyonu olan kişilerde içeriğindeki antioksidan ve ödem attırıcı etkisi sayesinde yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.

Çörek otu yağında bulunan çoklu doymamış yağ asitleri etkili antioksidan etki sağlamaktadır. Bu sayede bağışıklık sistemini de düzenlemekte ve vücudu hastalıklara karşı güçlü hale getirmekte, korumaktadır.

Çörek otu yağı insülin direncini düşürmeye yardımcı olur. 60 hastada yapılan araştırmada birinci grup hastalara 6 hafta süreyle statin ve metformin verilmiş ve sonrasında ikinci gruba statin ve metformine ek olarak 2x2,5 ml. çörekotu yağı verilmiştir. Bu araştırma sonucunda görülmüştür ki ek olarak çörek otu yağı verilen grupta vücuttadaki kolesterol ve açlık kan şekeri seviyelerinde iyi derecede düzelme görülmüştür.

Yoğurt çörek otu karışımı faydaları

Güçlü antioksidan kaynağı olan çörek otu, kanser hücreleriyle savaşarak iç organların sağlığını korumaktadır. Özellikle kolon, prostat ve akciğer kanserlerine karşı koruyucu etkiye sahiptir. Gün içinde yoğurtla karıştırılıp tüketilen çörek otu, diyabet hastalıklarına iyi gelmektedir.

Yapılan bir diğer araştırmada ise çörek otu yağının kolesterol yüksekliği olan hastalarda HDL (kalbi koruyan kolesterol) kolesterol seviyesini yükselltiği ve LDL (kötü kolesterol) seviyesini düşürdüğü görülmüştür. Ayrıca Çörek otu yağının trigliserit yani kan yağı oranını düşürdüğü de görülmüştür.

Yoğurt çörek otu karışımı nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı yağsız yoğurda 1 çay kaşığı çekilmiş çörek otu, 1 çay kaşığı kadar da zencefil koyup karıştırarak kürünüzü hazırlarsanız yemekten 30 dakika önce tüketilmelidir. İçerisinde faydalı protein ve mineraller bulunduran çörek otu, sindirimi kolay bir şekilde gerçekleştirmeye yarar.

ÇÖREK OTU YAĞININ DİĞER FAYDALARI NELERDİR?

Çörek otu yağında A,B,C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi sağlığa faydalı birçok bileşik bolca bulunmaktadır.

Çörek otu yağı; sindirim sistemine iyi gelir, gaz giderici etki gösterir.

Çörek otu yağı; kabızlığı giderir.

Çörek otu yağı; burun tıkanıklığı açar.

Çörek otu yağı; astım ve alerjik reaksiyonları dindirir.

Çörek otu yağı; öksürük ve bronşiti kesmeye yardımcı olur. Hatta kış aylarda yaşanan nezle ve gribi de geçirir.

Çörek otu yağı; kan lipitleri yani kolesterolü dengelediğinden Hiperlipidemi tedavisinde kullanılabilir.

Çörek otu yağı; gebelik sonrası emzirme döneminde annenin sütünü çoğaltır.

Çörek otu yağı; sinüzite iyi gelir.

Çörek otu yağı; içeriğindeki iltihap sökücü etkisi sayesinde eklem ağrıları, romatizma ve artrit hastalıklarına çok iyi gelir.

Çörek otu yağında antidiabetik etki bulunur. Bu sayede şeker hastalığına iyi gelir, şekeri düşürmeye yardımcı olur.

Çörek otu yağı; kronik yorgunluğa iyi gelir.

Çörek otu yağı; dolaşım sistemine iyi gelir.

Çörek otu yağı; cinsel gücü arttırır.

Çörek otu yağı; kan damarı duvarlarının esnekliğini arttırır.

Çörek otu yağında bolca antibakteriyel, parazit koruyucu ve mantar önleyici etki bulunur.

Çörek otu yağı; saç dökülmesi ve kepeğe iyi gelir.

Çörek otu yağı; kaşıntıya yol açan cilt problemlerine karşı yardımcıdır.

Çörek otu yağında histamin sentezini azaltıcı etki bulunmaktadır.

Çörek otu yağı; ciltte meydana gelen yaraları hızlı şekilde iyileştirir ve cildin pürüzsüz görünmesine katkı sağlar.

Çörek otu yağı; hormon sistemini kuvvetlendirir.

Çörek otu yağı; ruh halini iyileştirmeye yardımcı olur.

Çörek otu yağı; mevsim geçişlerine bağlı göz yaşarmasını problemini azaltır.

ÇÖREK OTU YAĞININ YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Çörek otı yağı çok faydalıdır, ancak doz aşımında yan etki yapabilir. Çörek otu yağının rahim kaslarını uyardığı bilinmektedir. Bu yüzden hamile kadınlar ve laktasyon dönemindeki anneler çörek otu yağı kullanmaktan kaçınmalıdır. Düşüğe yol açabilir. Çörek otu yağı aşırı tüketildiğinde içerisindeki nigelline ve melanthinin nedeniyle felce sebep olabilir, zehirlenme yapabilir.