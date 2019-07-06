İbrahim Mustafa Turhan kimdir? İbrahim Mustafa Turhan Ahmet Davutoğlu yeni parti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasını İbrahim Mustafa Turhan üzerinden eleştirdiği görüldü. Yeni parti kurma hazırlığındaki Ahmet Davutoğlu da, İbrahim Mustafa Turhan'ın tweetini retweet yaparak paylaştı. Bu durum, Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin ekonomiden sorumlu ismin İbrahim Mustafa Turhan olacağı yorumlarına neden oldu. Peki İbrahim Mustafa Turhan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İbrahim Mustafa Turhan, 1968'de İzmir'de doğdu. İzmir Saint-Joseph Fransız Erkek Ortaokulu ve Galatasaray Lisesinden birincilikle mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü 1987 yılında Türkiye birincisi olarak kazandı. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Uluslararası Bankacılık alanında yüksek lisansını ve doktorasını tamamladı. Cenevre Üniversitesi Institut Europeen (IEUG) ve Loughborough Üniversitesi bünyesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. Yeditepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünde yöneticilik yaptı. 1 Nisan 2004 tarihinde TCMB Banka Meclisi Üyeliği, 7 Haziran 2006 tarihinde Para Politikası Kurulu Üyeliğine seçildi. 8 Mayıs 2008 tarihinde TCMB Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2008-2011 yılları arasında G-20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katıldı. 1 Ocak 2012'de İMKB'ye Başkan olarak atandı. 30 Aralık 2012'de İMKB ile İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasının birleşmesiyle oluşturulan Borsa İstanbul AŞ'nin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü oldu. Bu süre zarfında birçok uluslararası kurum ve kuruluşun yönetim ve danışma kurulu üyeliğinde bulundu. Turhan, evli ve 3 çocuk babasıdır.