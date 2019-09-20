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İbrahim Kulular kimdir? İbrahim Kulular Emniyet Genel Müdür yardımcısı mı oldu?

İçişleri Bakanlığı emniyet müdürleri son Resmi Gazete atama kararları. 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ üyelerine kök söktüren ve örgütün en önemli finansörlerinden Boydaklar’a operasyon yapan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular terfi alarak Emniyet Genel Müdür yardımcısı oldu. İbrahim Kulular kimdir?

20 Eylül 2019 Cuma 10:36
İbrahim Kulular kimdir? İbrahim Kulular Emniyet Genel Müdür yardımcısı mı oldu?

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ üyelerine kök söktüren ve örgütün en önemli finansörlerinden Boydaklar’a operasyon yapan Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular terfi alarak Emniyet Genel Müdür yardımcısı oldu. İbrahim Kulular kimdir?

İbrahim Kulular’ın, FETÖ’nün en önemli finansörlerinden olan 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından holding ve bünyesindeki 41 şirketi TMSF'ye devredilen, yönetim kurulu üyeleri tutuklanan Boydaklar’a operasyon yapan, gizli tanık ifadelerinde,’Tayyipçi’ diye nitelendirilen ve FETÖ’nün istihbarat örgütü olduğunu ilk dile getiren isim olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte ataması yapılan emniyet müdürleri ve yeni görev yerleri:

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 10:36
  1. Kayseri
  2. İbrahim Kulular kimdir?
  3. İbrahim Kulular Emniyet Genel Müdür yardımcısı mı oldu?

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