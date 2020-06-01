İbrahim Kalın'dan "yeni normal" uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs tedbirleri sonrası yeni normalin başlamasının ardından kritik bir uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından bugün itibariyle başlayan yeni normale ilişkin paylaşım yaptı.
Kalın, "Bugün yeni normal döneme geçiyoruz. Salgınla mücadele bitmedi. Gevşersek, rehavete kapılırsak salgın yayılabilir. Bu yüzden maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet edelim. Bugüne kadar iyi getirdik. Başarımıza gölge düşürmeyelim" dedi.