İbrahim Kalın'dan 'Trump' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da Türkiye'nin askeri destek verdiği meşru hükümete bağlı unsurlar tarafından aldığı darbeler sonrası ateşkes isteyen Hafter ve Libya'nın geleceği ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

"Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı"

"Hafter’in miadını doldurduğunu görmek zor değil'' diyen Kalın şu ifadeleri kullandı:

''Hepsi Cumhurbaşkanımızın noktasına gelmeye başladı. ABD de buna dahil. 5-6 ay kadar önce Trump, Hafter ile telefonda da görüşmüştü. Şimdi Hafter’in muteber ve güvenilir bir aktör olmadığı noktasındalar.

''ABD'de Serrac'a eğilim var''

ABD yönetiminde Serrac hükümeti ile yakın bir ilişki kurma sürecinde genel eğilim var. Putin ile de Libya konusunda görüşüyoruz. Libya Dışişleri Bakanı’nın Moskova'ya gitmesi önemli gelişme. Rusların da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni muhatap alıp bu konuları görüşmesi olumlu."

''Rejim, İdlib'e yığınak yaptı''

İdlib başta olmak üzere, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinen Sözcü Kalın, rejimin, İdlib'e yığınak yaptığı iddiasını ise ''İdlib'de rejim yer yer belli noktalardan ateşkesi ihlal ediyor. Teyakkuz halindeyiz. Karşılık verme hakkımızı koruyoruz. Yeltenirlerse, Türkiye’nin cevabının sert olacağını bilirler. Türk ordusu her tehdide her zaman karşılık vermeye hazırdır'' sözleriyle değerlendirdi.

''Hüsrana uğrayacaklar''

Milliyet'in haberine göre; ABD'nin önünde sonunda Suriye'den çıkacağını da söyleyen Kalın, "PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG üzerinden Suriye'de oyun kurmak isteyenler hüsrana uğrayacaklar" ifadesini kullandı.