İbrahim Kalın'dan Sri Lanka'daki terör saldırılarına kınama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sri Lanka'daki saldırıları lanetledi ve Twitter hesabından "Sri Lanka’da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun terörün her türünü reddediyoruz." notunu paylaştı.

Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 160'tan fazla kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.