İbrahim Kalın'dan mutabakata ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Suriye konusunda varılan 10 maddelik 'Güvenli Bölge' mutabakatına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. İki ülke arasında varılan anlaşmayla terör koridoruna ve ayrılıkçı siyasete darbe vurulduğunu belirten Kalın, "Suriye'nin toprak bütünlüğü güçlendi, Mültecilerin geri dönüşü için önemli bir adım atıldı. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

Fahrettin Altun: Tarihi bir başarı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat metni sonrası açıklama yaptı. Fahrettin Altun açıklamasında, "Diplomatik başarı elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi başarı elde edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin işbirliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü Terör Örgütü'nün devletçik projesi tarih olmuştur." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Rusya ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama: Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecek

"Türkiye'nin kararlılığı tarihi diplomatik başarıları getirdi"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, Türkiye ile Rusya arasında yapılan 10 maddelik Güvenli Bölge mutabakatı sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin kararlılığı ve sahadaki iddiasının beraberinde tarihi diplomatik başarıları getirdiğini belirten Turan, "Türkiye, kaderini başka devletlerin eline bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Teröre karşı net ve dik duruşumuz, tüm devletler açısından da tarihi bir derstir" ifadelerini kullandı.