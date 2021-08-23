İbrahim Kalın'dan muhalefete tepki: Nefret siyaseti vicdan kararmasıdır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mülteciler üzerinden yürütülen nefret siyasetine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından "Haberin kaynağı yalan çıktıktan sonra temelsiz bir iddiada ısrar etmek yerine hatanızı düzeltip özür dilemek, erdemli bir davranış olur. Sorumlu siyaset bunu gerektirir. Mülteciler üzerinden yürütülen yalan ve nefret siyaseti bir akıl tutulması ve vicdan kararmasıdır" açıklamasında bulundu.