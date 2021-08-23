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Gündem İbrahim Kalın'dan muhalefete tepki: Nefret siyaseti vicdan kararmasıdır
Gündem

İbrahim Kalın'dan muhalefete tepki: Nefret siyaseti vicdan kararmasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, mülteciler üzerinden yürütülen nefret siyasetine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 22:03:00 -
İbrahim Kalın'dan muhalefete tepki: Nefret siyaseti vicdan kararmasıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından "Haberin kaynağı yalan çıktıktan sonra temelsiz bir iddiada ısrar etmek yerine hatanızı düzeltip özür dilemek, erdemli bir davranış olur. Sorumlu siyaset bunu gerektirir. Mülteciler üzerinden yürütülen yalan ve nefret siyaseti bir akıl tutulması ve vicdan kararmasıdır" açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

Mehmet sert

Aynen sizde halktan nasıl nefret ediyorsanız aşı dayatması pcr zulmü sonunuz geldi bunu caminin fanatik ak partili imamı diyorsa gerçekten her yerde tepkiler büyüyor
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Haci

Mülteci istemiyoruz kardeşim. Reyisin 1100 odalı sarayını mültecilerle doldursunlar. Hiç olmazsa bir ise yaramış olur.
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