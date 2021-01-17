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Spor İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı
Spor

İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:51:00 -
İbrahim Kalın'dan Mesut Özil paylaşımı

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Mesut Özil paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mesut Özil'in Fenerbahçe tweet'ini alıntılayarak, "Evine, yurduna hoş geldin sevgili Mesut Özil" mesajını yazdı.

İhlas Haber Ajansı'nın geçtiği habere göre; Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı dünya yıldızı futbolcu Mesut Özil'in uçağı saat 00.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak.

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