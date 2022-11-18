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Gündem İbrahim Kalın'dan Katar'daki alkol kararına tebrik!
Gündem

İbrahim Kalın'dan Katar'daki alkol kararına tebrik!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası organizasyonuna ilişkin stadyumlarda alkol satılmaması kararını tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 23:51:00 - 2022-11-19 01:24:43
İbrahim Kalın'dan Katar'daki alkol kararına tebrik!

 Yeniakit.com.tr 

Katar yönetiminin baskıları sonucunda FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda stadyumlarda içki satışının yapılmayacağını açıkladı.

FIFA tarafından gelişmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Ev sahibi ülkenin yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucu alkollü içeceklerin satışının Fifa taraftar festivaline, diğer taraftar alanları ve lisanslı mekânlara odaklanması, 2022 Dünya Kupası stadyum çevrelerinden bira satış noktalarının kaldırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gelişmeyi Twitter hesabından değerlendirdi.

"Katar, stadyumlarda alkol satışı için mantıklı bir karar aldı." diyen Kalın, şöyle devam etti:

Bu, ima edildiği gibi bir 'Katar muhafazakarlığı' meselesi değil; halk sağlığı, güvenliği ve düzeni meselesidir. 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'a başarılar diliyoruz.

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Yorumlar

ali

siz varya siz,stadyom yapilirken kac 100 kisi can verdi,ve kac para maasla calistirildi garibanlar kole gibi.insaallah buyuk savas yakinda gelirde bu dunyadan bu pislikler temizlenir,turkiye basta olmak uzere amin.

selocan

ula en çok türkiyedeki dinsizlerin zoruna gitmiştir
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