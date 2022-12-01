İbrahim Kalın'dan İsveçli gazeteciye tokat gibi cevap! "Bu bir FETÖ ağzı"

İsveç Devlet Televizyonu Sweden Public TV'de Diamant Salihu'ya konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye’nin mafya ve uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak haline geldiği" şeklindeki yalanlara dayalı bir soruya tokat gibi sözlerle karşılık verdi.

Kalın, Salihu tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu, Türkiye'nin mafyatik yapılar ve uyuşturucu ile mücadele konusunda asla taviz vermediğini ve bunlarla kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

'Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır'

Sunucunun provokasyona devam etmesi üzerine İbrahim Kalın, şöyle devam etti:

Türkiye'nin böyle mesnetsiz iddialarla suçlanmasını kabul edemem. Bu tamamen bir PKK ve FETÖ ağzıdır. Önce dürüst gazetecilik yapın. Biz bu iddiaları çok kez duyduk. Bu dürüst gazetecilik değil. Mesnetsiz suçlamalarda bulunup, yalan haberleri gerçek gibi sunuyorsunuz.

İbrahim Kalın, "Bu saçma sorularla devam etmeyeceğim" diyerek sunucuya tepki gösterdi ve röportajı yarıda kesti.