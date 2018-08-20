İbrahim Kalın'dan flaş açıklama
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz kişilerin düzenlediği saldırı ile ilgili bir son dakika açıklaması da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:57
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.
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