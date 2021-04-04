  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İttifakta 'Gergerlioğlu' çatlağı: HDP'li Kaya'dan CHP'ye 'Sessiz kaldınız' iftirası!

Yürek parçalayan olay! Koronavirüs testi pozitif çıkınca eve almadılar

İşte süper güçlerin uzaya çıkma sırrı! Asıl neden...

Bakan Koca Türkiye'nin aşıda kaçıncı olduğunu açıkladı

CHP'de şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu istifası: Giderayak partisindeki iki yüzlülüğü de ifşa etti!

Vatandaşları tedirgin eden görüntü: Deniz 6 metre çekildi!

Laikçi mahallede 'miras' kavgası: ÇYDD, Seyfi Dursunoğlu için yaptığı 'masraf'ın peşine düştü!

Yahudi işgalcilerden alçak hareket! Yaşlı Filistinliye taşlarla saldırdılar

533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri ele geçirildi

İYİ Partili Ahmet Erozan'ın 'Andımız' okuyan papağan paylaşımına tepki
Siyaset İbrahim Kalın'dan eski Türkiye artıklarına sert tepki: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan eski Türkiye artıklarına sert tepki: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun!

Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu 103 emekli amiralin AK Parti Hükümeti'ni hedef alan skandal bildirisi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 09:26:00 -
İbrahim Kalın'dan eski Türkiye artıklarına sert tepki: Haddinizi bilin ve yerinizde oturun!

Deniz Kuvvetlerinden emekli 103 eski amiral gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve görevdeki bir amiralin cübbe ve takkeli fotoğrafını konu edinerek milli iradeyi tehdit eden ve darbe imaları barındıran bildiri yayınladı. Gece yarısı yayınlanan bildiride emekli askerler, Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasından endişe duyduklarını ifade ettikten sonra geçmişte yayınlanan muhtıralara benzer bir üslupla siyasetçilere ayar vermeye kalkıştı.

Darbe iması

Emekli askerlerin imzaladığı metinde özetle şu ifadeler yer aldı:

Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.

Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.

İbrahim Kalın'dan sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, milletin ve temsilcilerinin vesayet heveslilerine asla geçit vermeyeceğini belirterek "Haddinizi bilin ve yerinizde oturun." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Amerikali Hoca

Bahar geldi, yaza az kaldi. Cicekler acacak, o kacinilmaz.
  • Yanıtla

Türkoğlu

Bunlar,Devletimizin,iç ve dış düşmanlara karşı yaptığı operasyonlardan rahatsız olan,anadan doğma siyonist ve haçlı sempatizanları.Ellerine fırsat geçse,Suriyede ki ve diğer islâm nekdelerindeki katiller müslümana ne yapıyorsa,bizede aynısını yapacaklar.O yüzden ağır cezalar verilip hadleri bildirilmeli.Acımayın pyd sever lere.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Frikikçi doktora tepki yağdı
Gündem

Frikikçi doktora tepki yağdı

Kutsal doktorluk mesleğini, sosyal medyada reklam yapma uğruna göbeği açık elbiseyle, aşağı seviyeye indiren Asistan Doktor Simge Ünal’a tep..
Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti
Yaşam

Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri mest etti

Amasya'da koyun ve kuzuların buluştuğu anların havadan görüntüsü mest etti.
Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı!
Siyaset

Saadet Partisi, yeni 'ittifak'ı açıkladı! "Hepimizin gündemi aynı"

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından partinin Cumhur İttif..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay