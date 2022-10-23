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Yerel İbrahim Kalın'dan, Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret
Yerel

İbrahim Kalın'dan, Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2022-10-23 18:58:00 -
İbrahim Kalın'dan, Binali Yıldırım’a hastanede ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti. Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.

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