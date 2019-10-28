İbrahim Kalın'dan 'Bağdadi' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıklamasından sonra Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın konuya ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. İnrahim Kalın, "YPG'yi meşrulaştırılmak için kullanılıyor. YPG'yi aklama çabaları bizim için kabul edilemez." dedi.

"Terör örgütü en çok İslam'a zarar verdi"

Kalın, "Terör örgütü YPG'ye paye çıkarılmaya çalışılıyor. YPG'yi meşrulaştırılmak için kullanılıyor. Terör örgütü en çok İslam'a zarar verdi. YPG'yi aklama çabaları bizim için kabul edilemez. Operasyon yapılırken askeri birimlerimiz koordinasyon yaptı. " dedi.

İşte Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur. Bağdadi'nin öldürülmesi çok önemlidir. Ama buradan YPG'yi, aklamaya onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz. Bu terör örgütü en çok Müslümanlara zarar vermiş bir beladır. Bunların temizlenmesi bu sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur.

Birbirlerinden farkı yok

DEAŞ ideolojisinin ne kadar sapkın bir ideoloji olduğuna dair Diyanet İşleri başkanlığımız da çalışmalar yaptı. Bunlara devam edilecek. Dini kullanan sapkın ideoloji anlamında DEAŞ ve FETÖ'nün birbirinden farkı yok.

"YPG'yi aklama çabası kabul edilemez"

YPG'ye paye bu olaydan bir paye çıkartma gibi bir çaba var. Bağdadi'nin öldürülmesi çok önemlidir. Ama buradan YPG'yi, aklamaya onlara paye çıkartma çabasının bizim açımızdan kabul edilemez olduğunu söylemeliyiz.

"Koordinasyon yapıldı"

Askeri istihbari birimlerimiz koordinasyon yaptı. Operasyonun gerçekleştiği gece askeri makamlarımız arasında yoğun bir diyalog olduğunu söyleyebiliriz."