0553 313 94 23

İbrahim Kalın'dan ABD'ye yaptırım cevabı Misliyle karşılık veririz

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin yaptırım kararına çok sert tepki gösterdi. Kalın, "Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:24
İbrahim Kalın'dan ABD'ye yaptırım cevabı Misliyle karşılık veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.

Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.

"PKK bir maşadır"

PKK uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır.

(Barış Pınarı Harekatı) Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.

DEAŞ ile mücadele zayıflamayacaktır. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır. Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.

Harekat hız kesmeden devam edecek

Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

Münbiç meselesi

(Münbiç'teki gelişmeler) Rusya ile Suriye konusunu uzun süredir konuşuyoruz. Rusya bu konudaki hassasiyetimizi iyi bilmektedir. Orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD/YPG'nin, bir başka gücün kontrolü altında olması kabul edilebilir bir şey değil. Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır.

Demografik yapıyı bozan YPG/YPD'dir

Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir. Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatıdır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir.

ABD nasıl Meksika sınırını güvence almaya çalışıyorsa aynı şekilde bizim de sınırlarımızı güvence almamız aynı şekildedir.

Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

"Esed'e karşı tavrımız bellidir"

Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok. Bir mesaj iletilmesi gerekirse Ruslar üzerinden veya İranlılar üzerinden iletiyoruz. Bizim Esed rejimine karşı tavrımız bellidir, değişen bir şey yok.

Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor.

ABD'nin yaptırım kararı

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösteren Kalın, "Misliyle karşılık veririz. Onların bir çalışması varsa, elbette Türkiye Cumhuriyeti bunu karşılıksız bırakmayacaktır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:24
  1. İbrahim Kalın
  2. YPG
  3. PKK
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. ABD

YORUM YAZ

  • diyarbakırlıdiyarbakırlı9 dk önce
    İbrahim Kalın gerçekten de Evanje tarikatının şah damarına basmış. Evanjellerin bekledikleri Mesihin gelmesine sözde çomak sokmuş ki bu tarikat ehillerinin hoşuna gitmemekte.
  • habrihabri1 sa önce
    biz bu filmi daha önce izlemiştik rahip brunsonda.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk şehidimizin babasından mesaj var: Tek yumruk olarak dünyaya cevap vermeliyiz
  1. Barış Pınarı Harekatı'ndaki ilk..
  2. Kreş yardımı başvurusu nasıl yapılır?..
  3. ABD'den skandal Türkiye kararı
  4. Sözcü Kalın açıkladı! Türkiye Esed..
  5. Karnabahar turşusu nasıl yapılır?..
  6. KPSS, LGS, YKS, ALES, DGS, YDS, MSÜ ve..
  7. - Erdoğan'ın konuşmasına damga..
  8. Trump'tan itiraf gibi PKK açıklaması
  9. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandili..
  10. Arabuluculuk sınavı ne zaman? 2019..
  11. Bakan Murat Kurum poşet kullanım..
  12. Üç aylar ne zaman başlayacak? 2020 üç..
  13. Telif hakkı nedir? Telif hakkı ne demek?
  14. Barış Pınarı Harekatı hazımsızlığı..
  15. SGK diş telini karşılıyor mu?
  16. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı..
  17. Sinop'ta öğrenci servisi ile otomobil..
  18. Hünnap nasıl tüketilir?
  19. TBB'de olağanüstü genel süreç başladı!..
  20. THY 700 kadın kabin memuru alımı..
  21. Barış Pınarı Harekatı sonrası..
  22. Çevre Şehircilik Bakanlığı personel..
  23. Bahçeli espriyi böyle patlattı: 20 gün..
  24. İbrahim Kalın'dan ABD'ye yaptırım..
  25. Bursa merkezli uyuşturucu operasyonu!
  26. TBMM genel kurulu karıştı! Mustafa..
  27. Rusya'nın Suriye'deki niyeti belli oldu
  28. Alıç reçeli nasıl yapılır? Alıç..
  29. Twitter'dan FETÖ'cü Enes Kanter'e destek
  30. Alman sitesinden Suriye'yi parçalama..
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!