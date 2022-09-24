İbrahim Kalın’dan ABD’ye gözdağı!

F-16 uçaklarıyla ilgili flaş açıklama geldi. Sözcü İbrahim Kalın televizyon programına konuk olarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Türkiye’nin öncülüğünde gerçekleşen esir takasına değinen Kalın, ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışına yönelik de dikkat çeken ifadeler kullandı.

“AB ÜYELİĞİ TÜRKİYE’NİN STRATEJİK TERCİHİ”

Asya ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik konuşan Kalın, “İlişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB’ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB’nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz.

Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini zaten sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye’nin stratejik tercihidir.” dedi.

“GÖRÜNTÜ SAVAŞIN UZAYACAĞI YÖNÜNDE”

NTV’de soruları yanıtlayan Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk’taki tavrımız da aynı. Rusya’nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna’nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna’nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş ilk başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde.

“MİT ESİR TAKASINDA ÖNEMLİ ROL ALDI”

Türkiye’nin savaşta her iki tarafla sürdürdüğü müzakereler sonucunda tahıl koridoru anlaşması, esir takası gibi önemli kazanımlar elde edildi. Esir takasında görüşmeler 3 ay önce başladı. Cumhurbaşkanımız esir takası için liderlerle sürekli konuştu. 5 ismin Türkiye’ye getirilmesi teklifini biz yaptık. 5 kişi için süreç tıkanacaktı ama bizim formülümüzle çözüldü. MİT, takas sürecinde çok önemli bir rol oynadı.

“RUSYA’NIN KENDİ GEMİLERİNE EL KOYULUR ENDİŞESİ VARDI”

Tahıl koridorunda Rusya’nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

“TÜRKİYE TÖHMET ALTINDA BIRAKILMAYA ÇALIŞILIYOR”

İddiaların bir aslı yok, yaptırımlar delinmiyor. Türkiye töhmet altında bırakılmaya çalışılıyor. Mir kart, Rus turistlerin Türkiye’de harcama yaptıkları bir kart. Diğer tursitler nasıl burada başka kartlar kullanıyorsa, Rus turistler de burada bu kartları kullanıyor.

“RUSYA’NIN KENDİ GEMİLERİNE EL KOYULUR ENDİŞESİ VARDI”

Tahıl koridorunda Rusya’nın kendi gemilerine el koyulur endişesi vardı. Türkiye bir an önce bu savaşın sona ermesi için elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

“SURİYE KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN TUTUMU BELLİ”

Suriye ile siyasi temas konusunda şu anda bir plan yok. İstihbarat temas kuruyor. Suriye konusunda Türkiye’nin tutumu belli. Astana süreci devam ediyor. Anayasa çalışmaları devam ediyor.

“F-16 KONUSUNDA ALTERNATİFLERE SAHİBİZ”

ABD yönetimi satışa çok sıcak bakıyor. Bizim kanaatimize göre, oylamaya gitmesi durumunda hem kongreden hem de senatodan geçecektir. Satış olmazsa alternatiflere her zaman sahibiz.