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Siyaset İbrahim Kalın'dan ABD'ye ayar!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan ABD'ye ayar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2022 yılını değerlendirip 2023 için mesajlar verdi. "2022, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdiği bir yıl oldu" diyen Kalın 2023'te de gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve küresel barış ile istikrarı hedefleyen dış politikayı sürdüreceklerini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 17:13:00 -
İbrahim Kalın'dan ABD'ye ayar!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2022 yılını değerlendirip 2023 için mesajlar verdi. "2022, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olduğunu gösterdiği bir yıl oldu" diyen Kalın 2023'te de gelişmeleri yakından takip edeceklerini ve küresel barış ile istikrarı hedefleyen dış politikayı sürdüreceklerini vurguladı.

“Ülkemizin içinde ve sınırlarımızın hemen ötesindeki terör tehdidine sessiz kalmamızı kimse beklememeli” diyen Kalın, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’ya seslendi. Kalın, şöyle devam etti:

"ABD ve Rusya’ya 2019 mutabakatlarından kaynaklı taahhütlerini yerine getirmeleri ve sınırlarımızın ötesinin terörden temizlenmesi yönündeki beklentimizi yineliyoruz. Ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarına karşı mücadelemiz, ülkemiz ve sınır bölgemiz tamamen güvenli olana kadar kararlılıkla devam edecek."

ABD ile ilişkileri de değerlendiren Kalın, "Amerika’nın terör örgütlerine karşı tutumunun iki ülke ilişkilerini etkilemeyi sürdürdüğünü" söyledi.

"ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesini ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarını ciddiye almasını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, tek taraflı politika dayatmasını kimden gelirse gelsin kabul etmeyeceklerini dile getirdi.

Öte yandan ilerleyen süreçte ilişkileri ortak çıkarlar temelinde geliştireceklerini ve sorunları gerçekçi bir yaklaşım ve stratejik bir akılla çözmeyi umduklarını vurguladı.

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