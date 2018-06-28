İbrahim Kalın, yeni kabine için tarih verdi
24 Haziran seçimleri sonrası yeni sisteme geçildi. Bununla birlikte tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulacak yeni kabineye çevrildi.28 Haziran 2018 Perşembe 15:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti.
S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz” dedi.
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