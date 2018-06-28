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İbrahim Kalın, yeni kabine için tarih verdi

24 Haziran seçimleri sonrası yeni sisteme geçildi. Bununla birlikte tüm Türkiye'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulacak yeni kabineye çevrildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:07
İbrahim Kalın, yeni kabine için tarih verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta yeni kabinenin 8 Temmuz'dan sonra açıklanabileceğini belirtti.

S-400 füze anlaşması konusunda buradan dönüş olmadığını belirten Cumhurbaşkanlığı sözcüsü, “İran'la ilişkilerimizi riske edecek angajmana girmeyiz” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:07
  1. cumhurbaşkanlığı
  2. İbrahim Kalın
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • veliaht suleymanveliaht suleyman11 sa önce
    .... bu ibrahim de curuk cikarsa iste o zaman sen gor seyri..
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