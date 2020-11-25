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Siyaset İbrahim Kalın 'yeni bir dönem başlıyor' deyip duyurdu
Siyaset

İbrahim Kalın 'yeni bir dönem başlıyor' deyip duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kafkaslar'da yeni bir dönem başladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:11:00 -
İbrahim Kalın 'yeni bir dönem başlıyor' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer’i bu gece özgürleştirdi. Taşlar yerine oturuyor. Karabağ asli kimliğine kavuşuyor. Kafkaslar’da yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Kafkasların yeni tarihinde etkin rol oynamaya devam edecek" dedi.

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