Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İçinde bulunduğumuz çağda düşünmüyoruz, sadece enformasyonu işliyoruz. Gerçek düşünme, soyut, alakasız, popüler olmayan ve kar getirmeyen bir şey olarak görülüyor. Hazır çözümler üretmiyor, herhangi bir başlık vermiyor, bu nedenle popüler değil. İlgi çeken birkaç tweet atarak, sosyal medya fenomeni olabilirsiniz, neden gerçekten düşünesiniz? Bu, içinde bulunduğumuz çağın psikolojisi ve iklimi. Bu, aslında neden gerçekten düşünmeye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor." dedi.

Kalın, İbn Haldun Üniversitesi tarafından İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu ortaklığıyla düzenlenen "Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, günlük anlayışa göre düşünmenin, "bilgi toplama"ya karşılık geldiğini ancak düşünmenin "veri analizi", "nesneler ve içerikler arasında basitçe bağlantı kurmak" demek olmadığını, tüm bunların hepsinden daha fazlasını içerdiğini anlattı.

"Atacağımız her adımı planlamamız lazım"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de yaşlıların hatıralarıyla gençlerin ise hayalleriyle yaşadığını dile getirdi.

Geçmişe dönük muhasebenin kimseye fayda sağlamayacağını aktaran Prof. Dr. Gündüz, olmuşla ölmüşü geri döndürerek değiştirmenin mümkün olmadığını belirtti.

Esas muhasebenin geleceğe dönük yapılması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Esas muhasebe geleceği dönük yapılan muhasebedir. Buna şimdi prodüktivite diyorlar. Geleceğimizi daha verimli kılmak için bugünden atacağımız her adımı adım adım planlamamız lazım. Attığımız her adımın, söylediğimiz her sözün, yaptığımız her işin ne getiri var, ne götürüsü var onun hesabını önceden yapıp, ona göre en verimlisine inandığımızı hayata geçirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Bütün dünyanın huzur ve mutluluk arayışı içerisinde olduğuna işaret eden Gündüz, "Bütün dünyanın bir huzur aradığı, gerçek mutluluğu aradığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde Müslümanların huzursuzluk içerisinde kaybolan insanlığa sunacağı çok ciddi teklifler var. Çok ciddi hayat anlayışı, çok ciddi medeniyet tasavvuru var. O yüzden yarınımızı bugünden şekillendirmenin önemine inanıyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl İbn Haldun Üniversitesi ile İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında düzenlenen Geleceğin Müslüman Düşünürleri Forumu, "Entelektüel Yeterlilik ve Bağımsızlık" temasıyla yapılıyor.

Bugün açılışı yapılan forum kapsamında yarın ve 7 Ekim Pazar günü çeşitli paneller düzenlenecek.