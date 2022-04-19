İbrahim Haskaloğlu kimdir, ne iş yapıyor? İbrahim Haskaloğlu hayatı, biyografisi!

Dünyadan ve Türkiye'den gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşarak adını duyuran İbrahim Haskoloğlu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve ne iş yaptığı merak edilir oldu. Peki İbrahim Haskoloğlu kimdir? İbrahim Haskoloğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Haskoloğlu hayatı ve biyografisi!

İbrahim Haskoloğlu kimdir?

Malatya'da 1996 yılında dünyaya gelen İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitimine İstanbul'da devam etti. Üniversitedeyken birçok kanalın haber merkezlerinde staj yaptı. Youtube kanalında Türkiye'nin önemli siyasetçileri, bakanları, gazetecileri ile röportajlar yapan Haskoloğlu, YouTube üzerinden kritik politik röportajlar gerçekleştirdi.

Youtube ve Twitch gibi sosyal medya platformaları üzerinden çalışmalar yürüten İbrahim Haskoloğlu, yaptığı röportajlarla dünya basınında yankı uyandıran haberler e imza attı. Özellikte 2019 yılında Venezuela'daki olaylarda baş rolü oynayan Guaido ile yaptığı röportaj ile dünya basınında ses getirdi. Juan Guaido, daha önce sadece 2 kanala röportaj vermişti (New York Times, Vice New).

Röportaj sonrası, CNN Espana'nın özel konuğu olarak yayınlara bağlanmaya başladı. Juan Guaido röportajından sonra Latin Amerika'daki bir çok kanalda Türkiye ve Ortadoğu konuları ile ilgili konuk olarak katılmaya devam etmekte. Trump'ın ABD Başkanlığı sırasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Bolton ile de röportaj yaptı. Bu röportajıyla da ulusal basında ses getirdi.