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Yaşam Ev sahibi şoka girdi! Bulaşık makinesinden 2 metrelik karayılan çıktı
Yaşam

Ev sahibi şoka girdi! Bulaşık makinesinden 2 metrelik karayılan çıktı

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Ev sahibi şoka girdi! Bulaşık makinesinden 2 metrelik karayılan çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde yaşanan olay, ev sakinlerine hayatlarının şokunu yaşattı. Mutfaktaki bulaşık makinesinin içine giren 2 metre uzunluğundaki dev karayılan, aile fertleri arasında büyük paniğe neden oldu. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayan ev halkının ihbarı üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, özel aparat ve eldivenler kullanarak dev sürüngeni zarar vermeden yakaladı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

Bulaşık makinesine giren ve paniğe neden olan 2 metrelik karayılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılanın boyutu, ev halkı arasında kısa süreli paniğe yol açtı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bulunan bir evde bulaşık makinesine yılan girdi.

Durum karşısında panik yaşayan vatandaşlar yılanı kendi imkanlarıyla çıkartmaya çalıştı.

ÖZEL APARAT VE ELDİVENLE YILAN ÇIKARTILDI

Yılanı çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yılan, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarıyla özel aparat ve eldivenle çıkartıldı.

DOĞAYA BIRAKILDI

2 metre uzunluğunda olduğu görülen karayılan, zarar verilmeden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

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