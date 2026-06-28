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Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

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Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Hatay Reyhanlı'da yaşayan 26 yaşındaki Muhammed El Ahmet, çatı tamiri sırasında elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve sağ bacağını kaybetti. Yaşadığı ağır sürece rağmen camiden kopmayan Ahmet, ibadetlerini sürdürerek hayata tutunuyor.

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Foto - Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Hatay’da elektrik akımına kapıldıktan sonra iki kolunu ve sağ bacağını kaybeden Muhammed El Ahmet, yaşadığı büyük imtihana ibadetle direniyor. Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Ahmet, savaştan kaçıp sığındığı Hatay'da babasıyla birlikte kaynakçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Yaklaşık 5 ay önce Kırıkhan ilçesinde bir evin çatı tamirine babasıyla birlikte giden Ahmet'in elindeki 3 metrelik demir yüksek gerilim hattına değdi. Ahmet, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet'in Gaziantep'te bir hastanede sağ bacağı ve iki kolu ampute edildi. Uzuvlarını kaybeden Ahmet, evlilik hayali kurduğu günlerin ardından yeni yaşamında zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Engelli olmadan önce namazlarını camide kılan ve ibadetleri konusunda hassas olan Ahmet, uzuvlarının kaybının ardından ailesinin yardımıyla camiye gitmeyi bırakmadı. Yaşadığı zorlu sürece rağmen ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Ahmet, fizik tedavi sürecini sürdürüyor. Uzuvlarını kaybetmesinin ardından yaşamaktan ve ibadetlerini yerine getirmekten vazgeçmeyen Ahmet, iyileşip aile kurma hayaliyle yaşadığını söyledi.

#2
Foto - Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Babasına yardım ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bir bacağını kaybeden Muhammed El Ahmet, yaşadığı zorlukların üstesinden ibadet ederek geldiğini ifaderek, "Babam Kırıkhan'da kaynakçılık yaparken ona yardım ediyordum. Babamla birlikte çatıyı tamir ederken elimde üç metre boyunda bir demir parçasını kaldırırken yüksek gerilim hattına çarptı ve orada bana elektrik çarparak bu hale getirdi. Elektrik akımın ardından iki kolumu ve bacağımı da kesmek zorunda kaldılar. Gaziantep'te bir hastanede ameliyat sonucu iki kolumu ve bacağımı kestiler. Babamın evinde kalıyorum ve en fazla bahçeye çıkabiliyorum. Aynı zamanda tedaviler için hastaneye gidip fizik tedaviye gidiyorum. Elektrik çarpmadan öncede camiye geliyordum ama bu olay olduktan sonra ancak ailemin yardımıyla sadece namazlara daha az şekilde gelebiliyorum. Benim gibi bu halde olan arkadaşlara ibadetlerine devam etmesini tavsiye ediyorum ve bu musibetlerin Allah-u Teala tarafından geldiğine iman etmeleri ve sabretmelerini tavsiye ediyorum. Yemek yiyebilmem ve ihtiyaçlarımı görebilmem için protez kollara ihtiyacım vardır. Bu olayı yaşadıktan sonra hayatım bayağı bir zorlaştı. Bu olay başıma gelmeden önce bir evlilik hayalim vardı. Bu olay olduktan sonra ne ailesine yardım edebilecek durumum kaldı ne de evlenebilecek durumum kaldı. Olurda iyileşirsem, inşallah bir yuva kuracağım " dedi.

#3
Foto - Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Elektrik akımına kapılarak uzuvlarını kaybeden Muhammed'in bu haline rağmen camiye sürekli geldiğini ifade eden imam Hüseyin Yıldız, "Muhammed'le 2022 yıldan beri tanışıyoruz. Bu olay başına gelmeden önce bizim camimizde sürekli namazını kılan gençlerimizden bir tanesiydi ve cami işlerinde bizlere yardım eden bir kardeşimizdi. Bir iş olsun ki onu durdurmak bayağı bir zordu. Sadece Allah rızası için cami işlerinde gerçekten çok başarılı yardımsever bir kardeşimizdi.

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Foto - Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Muhammet kardeşimiz babasına yardım eden bir gençti. Babasına yardım ettiği bir günde üç metrelik bir demiri kaldırıp babasına uzatmak isterken elektrik kablosuna değiyor ardından da iki kolunu ve bacağını kaybediyor. O demirin elektriğin çarpması sonucunda Muhammed'in hayatı hayli bir zorlaştı. Bu olayı yaşadıktan sonra hiçbir şekilde camiden kopmadı. Babasının veya ailesinin yardımıyla çok zor olmasına rağmen yine camimize gelmeye çalışıyor. Muhammed'den dinlediğimiz sözlerden nasihatlerden yola çıkarak bizim de hayat tecrübelerimizden de bu olaylar hepsi bir imtihandır. Rabb'imizin bizlere bir imtihanıdır. Daha hayırlısını daha güzelini nasip eyleyeceğine iman etmemizdendir. Muhammed kardeşimiz bize bunu söylüyor. Kesinlikle hayat mücadelemizi bırakmıyoruz. Bu sabrı gerektiriyor. İnşallah sabırdan sonra Rabb'im rahmetini bizlere nasip eyleyecek ve sıhhatine kavuşacak" ifadelerini kullandı.

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