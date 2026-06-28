Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Hatay’da elektrik akımına kapıldıktan sonra iki kolunu ve sağ bacağını kaybeden Muhammed El Ahmet, yaşadığı büyük imtihana ibadetle direniyor. Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Ahmet, savaştan kaçıp sığındığı Hatay'da babasıyla birlikte kaynakçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Yaklaşık 5 ay önce Kırıkhan ilçesinde bir evin çatı tamirine babasıyla birlikte giden Ahmet'in elindeki 3 metrelik demir yüksek gerilim hattına değdi. Ahmet, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet'in Gaziantep'te bir hastanede sağ bacağı ve iki kolu ampute edildi. Uzuvlarını kaybeden Ahmet, evlilik hayali kurduğu günlerin ardından yeni yaşamında zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Engelli olmadan önce namazlarını camide kılan ve ibadetleri konusunda hassas olan Ahmet, uzuvlarının kaybının ardından ailesinin yardımıyla camiye gitmeyi bırakmadı. Yaşadığı zorlu sürece rağmen ailesinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışan Ahmet, fizik tedavi sürecini sürdürüyor. Uzuvlarını kaybetmesinin ardından yaşamaktan ve ibadetlerini yerine getirmekten vazgeçmeyen Ahmet, iyileşip aile kurma hayaliyle yaşadığını söyledi.