Elektrik akımı hayatını değiştirdi! İbadetle yaşama tutunuyor

Babasına yardım ettiği sırada elektrik akımına kapılarak iki kolunu ve bir bacağını kaybeden Muhammed El Ahmet, yaşadığı zorlukların üstesinden ibadet ederek geldiğini ifaderek, "Babam Kırıkhan'da kaynakçılık yaparken ona yardım ediyordum. Babamla birlikte çatıyı tamir ederken elimde üç metre boyunda bir demir parçasını kaldırırken yüksek gerilim hattına çarptı ve orada bana elektrik çarparak bu hale getirdi. Elektrik akımın ardından iki kolumu ve bacağımı da kesmek zorunda kaldılar. Gaziantep'te bir hastanede ameliyat sonucu iki kolumu ve bacağımı kestiler. Babamın evinde kalıyorum ve en fazla bahçeye çıkabiliyorum. Aynı zamanda tedaviler için hastaneye gidip fizik tedaviye gidiyorum. Elektrik çarpmadan öncede camiye geliyordum ama bu olay olduktan sonra ancak ailemin yardımıyla sadece namazlara daha az şekilde gelebiliyorum. Benim gibi bu halde olan arkadaşlara ibadetlerine devam etmesini tavsiye ediyorum ve bu musibetlerin Allah-u Teala tarafından geldiğine iman etmeleri ve sabretmelerini tavsiye ediyorum. Yemek yiyebilmem ve ihtiyaçlarımı görebilmem için protez kollara ihtiyacım vardır. Bu olayı yaşadıktan sonra hayatım bayağı bir zorlaştı. Bu olay başıma gelmeden önce bir evlilik hayalim vardı. Bu olay olduktan sonra ne ailesine yardım edebilecek durumum kaldı ne de evlenebilecek durumum kaldı. Olurda iyileşirsem, inşallah bir yuva kuracağım " dedi.