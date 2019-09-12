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İbrahim Eren büyükelçi mi oldu? İbrahim Eren kimdir?

Son dakika büyükelçi atama kararını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Doha Büyükelçisi oldu. Peki İbrahim Eren kimdir?

12 Eylül 2019 Perşembe 11:51
İbrahim Eren büyükelçi mi oldu? İbrahim Eren kimdir?

Son dakika büyükelçi atama kararını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren Doha Büyükelçisi oldu. Peki İbrahim Eren kimdir? 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararında, Bakanlar Kurulu'nca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından teklif edilen üç aday arasından Eren'in TRT Genel Müdürlüğüne atanmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

 

 

İbrahim Eren kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan İbrahim Eren, teknoloji ve medya alanında farklı şirket ve kurumlarda üst düzey görevlerde bulundu. Londra’da bulunan University of Westminster’dan medya yöneticiliği alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Eren, Türkiye’nin önde gelen kanallarından ATV ‘ de 3 yıl boyunca genel müdür yardımcılığı yaptı. 2013 yılından beri Türkiye Radyo -Televizyon (TRT) kurumunda genel müdür yardımcılığı görevini yürütüyordu.

TRT'de, TRT 1 ve TRT World’ ün de içinde olduğu 11 kanaldan sorumlu olan İbrahim Eren, Türk Telekom AŞ.'de yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra TİAK yönetim kurulu başkanlığı ve International Emmy direktörlüğü görevlerini yürüten İbrahim Eren evli ve 3 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:51
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