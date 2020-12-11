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Biyografi İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak neden öldü?
Biyografi

İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak neden öldü?

Yazar ve kapanan İhtiyar Kitapevi sahibi İbrahim Çolak, Ankara’da yaşadığı evde dün akşam saatlerinde intihar ettiği öğrenildi. İbrahim Çolak, intihar etmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapması dikkatlerden kaçmadı. Peki İbrahim Çolak intihar etmeden önce ne paylaştı? İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak neden öldü?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 14:55:00 -
İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak neden öldü?

Yazar İbrahim Çolak’ın Ankara’daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. İntihar olayıyla ilgili soruşturma başlatılırken Çolak’ın intihar etmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İbrahim Çolak, intihar öncesi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapması dikkata çekti.

İbrahim Çolak ölmeden önce ne yazdı?

İbrahim Çolak’ın Twitter hesabındaki son paylaşımı "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, ‘kendimize yakışanı yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum” oldu.

İbrahim Çolak kimdir?

1969 yılında Trabzon'da dünyaya gelen İbrahim Çolak, 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da ikamet ettikten sonra iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı'nda ikamet etmiştir. Ankara'da uzun bir süre İhtiyar Kitapevi'ni işleten Çolak, evli 3 çocuk babasıydı. 

 

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