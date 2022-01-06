İbrahim Çelikkol'dan kötü haber
Şu sıralarda Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan oyuncu İbrahim Çelikkol'un koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Oyuncu İbrahim Çelikkol ve Erkan Bektaş korona virüsüne yakalandı.
Geçtiğimiz günlerde çekimlerine korona virüsü arası verilen "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol ile dizide Çelikkol'un sağ kolunu oynayan Erkan Bektaş’ın korona test sonucu pozitif çıktı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, İbrahim Çelikkol’ın İstanbul’da karantinada olduğu öğrenildi.