İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri'nin finalistleri açıklandı

Kale Grubu'nun bu yıl sekizincisini gerçekleştirileceği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı Ödülleri'nde, 4 kategoride finalistler belli oldu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, ödüller, Kale Grubu’nun kurucusu merhum İbrahim Bodur'un değerlerini yaşatmak ve sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay, bir sanayi grubu olarak gerçek değişim getirecek iş modellerine ve kalıcı sosyal fayda yaratmaya odaklandıklarını belirterek, İbrahim Bodur’un adını en güzel şekilde yaşatmak için 2017'den bu yana programı gerçekleştirildikleri bilgisini paylaştı.

Okyay, sosyal faydayı ilke edinmiş, azim ve cesaretle harekete geçen sosyal girişimcileri desteklemeyi misyon edindiklerini aktararak, 'Yalnızca sosyal girişimcilerin iş potansiyeli değil, memleketin gelişimi üzerinde de ciddi etkisi oldu. Bunu salt bir ödül platformu olarak görmüyoruz. Birbirlerinin deneyimlerinden öğrenen, birlikte iş geliştirebilen, toplumsal sorunlara ortak çözümler üretebilen sosyal girişimcilerden bir topluluk oluşturmayı amaçladık. Bugüne kadar 70’e yakın sosyal girişimin dahil olduğu bir topluluğun oluşmasına vesile olduk. Sosyal etkimiz her gün biraz daha büyüyor. Aramıza bu yıl yeni katılacak girişimlerle, toplumun her kesiminde pozitif değişim yaratmaya devam etmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

- Finalistler Seçici Kurul'la buluştu

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'Erken Aşama', 'İleri Aşama', 'İş Birliği' ve 'Gençlik' kategorilerinde, grup ve Impact Hub İstanbul'un ön değerlendirmesinden geçen finalistler, sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul'la buluştu.

Kurulda Founder One Genel Müdürü Ali Şahin, Nivogo Kurucu Ortak ve CEO'su Arnas Akbaş, İş Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı ve 100. Yıl Girişim Sermayesi Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu, Alethina Etki Girişimcilik Kurucusu Can Atacık, Dünya Ekonomik Forumu /Schwab Vakfı-Küresel Sosyal Girişimcilik İttifakı Başkanı Daniel Nowack, Etkiyap Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Kale Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge yer aldı.

Kurulun değerlendirmesiyle belirlenecek kazananlar, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

'Erken Aşama' kategorisinde Crop Genius, Harcy, Kozalak ve Mono Earth, 'İleri Aşama' kategorisinde Blueit, BPREG, Eğlenceli Bilim, Going Zeero ve Wastespresso, 'İş Birliği' kategorisinde Moritoys, Tohum Otizm Vakfı, Craft Antakya ve Sabah Handmade Leather Shoes, 'Gençlik' kategorisinde ise Green Fountain, Makarnapp ve Overcamp yarışacak.

Ödül miktarı Erken, İleri Aşama ve İş Birliği kategorileri için 250 biner lira, Gençlik kategorisi için ise 50 bin lira olarak belirlendi.

Erken, İleri ve İş Birliği kategorilerinin kazananları, maddi ödüle ek olarak, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından iş geliştirme ve yatırıma hazırlık desteği, Gençlik kategorisini kazanan ekip ise Social Impact Award Türkiye'24 programına geçiş ve program kapsamında kapasite geliştirme desteği alma hakkını kazanacak.