Koronavirüs ilacını kim buldu? 4 yıl tıp alanında araştırmalar yapan farmakoloji profesörü Dr. İbrahim Benter, 2015’te kalp, damar ve diyabet araştırmaları sırasında virüslerin insan hücrelerine girişini sağlayan protein zinciri Angiotensin’i keşfetti. Prof. Dr. Benter, ‘çivi enzim’ olarak adlandırılan Angiotensin yöntemiyle, hastalıkların önlenebileceği ya da tedavi edilebileceğini buldu. Söz konusu yöntemi kullanan Alman biyoteknoloji şirketi Formycon, koronavirüs tedavisi için bir ilaç geliştirdiğini duyurdu. Söz konusu ilacın gerekli izinleri aldıktan sonra piyasaya çıkmasının 2022 yılını bulması bekleniyor. Prof. Dr. İbrahim Benter yaptığı açıklamada, "Koronanın tedavisi bulunmuştur. Bu şu an da pandeminin sonunu getireceğine inanıyorum" dedi. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi İbrahim Benter’in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, İbrahim Benter kimdir?

İbrahim Benter kimdir? | İbrahim Benter hayatı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter 1962 yılında Lefkoşada doğdu. Türk Maarif Koleji’nde okuyan Benter; 1980-2000 yıllarında ABD’de bulundu.

Benter 1985’de Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. New York Tıp Fakültesinde okudu ve Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1991’de doktora aldı. Cleveland Clinic Foundation da Beyin ve Damar Bölümünde ihtisas yaptı. Wake Forest Üniversitesi Tıp Fakültesinde Hipertansiyon Araştırma Bölümünde araştırmacı olarak çalıştı. 1994’da Memphis de Tennessee Üniversitesi Tıp Fakültesinde ve Göz Fakültesinde önce Yardımcı Doçent ve sonra Doçent olarak çalıştı.

En önemli buluşu olan angiotensin-(1-7) diye bilinen bir hormon kanser, hipertansiyon ve kalp hastalıkları için deneniyor. Benter, Eylül 2012’den beri Oxford Üniversitesinde çalışıyor. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans’la çalıştı.