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Siyaset İbrahim Aydemir muhalif medyanın nasıl 'yalan' ürettiğini anlattı! 'Yuh be yuh'
Siyaset

İbrahim Aydemir muhalif medyanın nasıl 'yalan' ürettiğini anlattı! 'Yuh be yuh'

RTÜK Bütçe Görüşmeleri'nde konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalif medyanın yalan haberi nasıl hazırladığını örneklerle ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 19:19:00 - 2021-11-20 19:24:45

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de RTÜK için yapılan bütçe görüşmelerinde konuştu. Aydemir kendisi hakkında yapılan çarpıtılmış haberleri bir bir anlatarak muhalif medyanın nasıl yalan ürettiğini ortaya koydu.

'İntihar' Yalanı

İbrahim Aydemir, sözlerinin çarpıtıldığı bazı "yalan" haberleri şöyle anlattı:

"Plan Bütçe Komisyonu'nda bir kanun görüşmesi esnasında Garo Paylan intiharlardan bahsetti. Ben de ona 'Görüştüğümüz kanun teknik bir mevzu. İnsanlara yönelme' dedim. Ne demek bu? İntihar edenler varsa onların aileleri de var. Onları mutazarrır hale getirmemek lazım. Bu anlamda söyledim. O da karşılık verdi. Ben de 'Bu meseleyi propoganda aracı yapma' diye karşılık verdim. Sonra o televizyon nasıl bir manşet attı biliyor musunuz? İntiharların 'propoganda olsun' diye yaşandığını söylemişim."

'Saray' yalanı

"Kısa zaman önce Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülürken burada bir konuşma yaptım. Herkes biliyor ki karşı tarafın diline pelesenk olan bir kavram var. 'Saray'. 'Saray bütçesi, Saray bilmem neyi'... Ezberlemişler bir 'Saray', başka bir şey değil. Söz bana gelince, 'O Saray dediğiniz sizn kafanızdaki gibi bir Saray değil. Orada insanlar sabahlara kadar çalışıyorlar' dedim. Yemeden içmeden çalışıyorlar anlamına gelecek bir söz söyledim. Ertesi gün ne yazdılar biliyor musunuz? 'AKP'li vekil Saray'da açlık var dedi' Yuh be yuh. Pes ya. Biz hakkı ve adaleti savunmak zorundayız. Size yapılınca itiraz edeceksiniz ama bana yapılınca görmezden geleceksiniz. İşten haksızlığın en alası budur."

"Bu haberleri bir ajans hazırlıyor. Harfine dokunmadan aynısını veriyorlar. Sonra da sosyal medyada linç ettiriyorlar."

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