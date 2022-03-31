İbrahim Aydemir: İYİ Parti, HDP ne derse onu yapıyor

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihraç edildiğini söylediğini hatırlattı.

Bu sözlere ilişkin Ticaret Bakanlığının son üç ayda 30 bin civarında ihraç yapıldığını açıkladığını anımsatan Aydemir, "Bu kadarı olmaz. Aradaki farka bakın. El insaf. Bu, milleti hafife almaktır, insanların aklıyla alay etmektir. Bir genel başkan bu kadar abartılı, hakikatin uzağında şeyler söyler mi? O yüzden inandırıcılıkları yok." dedi.

"Bir masa etrafında toplanıyorlar ama orada da samimiyet yok" ifadesini kullanan Aydemir, İYİ Parti'nin, "HDP ne derse onu yaptığını" ileri sürdü. Aydemir, "Selahattin Demirtaş, yakın zamanda İYİ Parti'li bir isimle ilgili serzenişte bulunmuş, faşist olmakla suçlamıştı. Dün, o İYİ Parti'li isim görevinden alındı. Bu ne demek? HDP size ayar veriyor, sizi yönlendiriyor demek. Bunları milletimiz görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan göç edenlerin sayısının 4 milyonu bulduğunu; Türkiye'nin, bölgesinde yaşanan bütün sıkıntıların arasında parlayan bir yıldız olduğunu söyleyen Aydemir, Ukrayna'da yaşanan dramın bitmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayret ortaya koyduğunu ifade etti.

Almanya'da son 40 yılın en yüksek enflasyonunun yaşandığını belirten Aydemir, "Dünyadan ari değiliz. Dünya sıkıntı yaşıyor, savaşlardan etkileniyor, pandemiden etkilendi. Her ülkede enflasyon almış başını gidiyor. Bizde de o sıkıntılar var. İnsanlar bundan dolayı muzdarip ama hakikati biliyorlar." diye konuştu.