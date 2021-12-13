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Siyaset İbrahim Aydemir: Destanlar yazmaya devam edeceğiz
Siyaset

İbrahim Aydemir: Destanlar yazmaya devam edeceğiz

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçelerinin görüşüldüğünü hatırlatarak, “Biz yaklaşık 20 yıldır bu iki bakanlıkta destanlar yazdık desek yeridir” diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:44:00 -
İbrahim Aydemir: Destanlar yazmaya devam edeceğiz

Yaptıklarının vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandığını vurgulayan Aydemir, “Dahasını ve en iyisini yapacağız Allah’ın izniyle. Çünkü bu millet bunların hepsini hak ediyor. Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? Sadece inkar politikası yapıyor” ifadesini kullandı. Bütçe görüşmelerinin önümüzdeki hafta cuma günü tamamlanacağını hatırlatan İbrahim Aydemir, “Çok daha güzel, özel günler Türkiye’yi bekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

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