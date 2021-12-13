İbrahim Aydemir: Destanlar yazmaya devam edeceğiz

Yaptıklarının vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandığını vurgulayan Aydemir, “Dahasını ve en iyisini yapacağız Allah’ın izniyle. Çünkü bu millet bunların hepsini hak ediyor. Biz bunları yaparken muhalefet ne yapıyor? Sadece inkar politikası yapıyor” ifadesini kullandı. Bütçe görüşmelerinin önümüzdeki hafta cuma günü tamamlanacağını hatırlatan İbrahim Aydemir, “Çok daha güzel, özel günler Türkiye’yi bekleyecek” değerlendirmesinde bulundu.