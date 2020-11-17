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Biyografi İbrahim Atabey kimdir nerelidir?
Biyografi

İbrahim Atabey kimdir nerelidir?

İbrahim Atabey kim? | YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakaret eden İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, İbrahim Atabey kimdir? | İbrahim Atabey ne iş yapar?

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:42:00 - 2020-11-17 09:46:11
İbrahim Atabey kimdir nerelidir?

İbrahim Atabey kim? | YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında Kur'an-ı Kerim'i yırtarak hakarette bulunan İbrahim Atabey hakkındaki gelişmeler merak ediliyor. İbrahim atabey tutuklandı mı? | İbrahim Atabey kimdir?

İbrahim Atabey kimdir nerelidir?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Atabey hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtması ve İslam'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Atabey hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkın bir kısmının benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şüpheli Atabey'in Rusya'da bulunduğu bilgisinin alındığı ifade edilen açıklamada, soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

İbrahim Atabey’in 11 suç kaydıyla aranan bir firari olduğunun saptandığı, Rusya'da yaşadığının belirlendiği ve yakalanıp iade edilmesi için yasal girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" denildi.

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