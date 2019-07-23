İbrahim Amadou kimdir nereli ve kaç yaşında? İbrahim Amadou Fenerbahçe transfer

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İbrahim Amadou Ibrahim Amadou, 6 Nisan 1993 Kamerun’de dünyaya geldi. İspanyol kulüp Sevilla FC için oynayan Fransız profesyonel bir futbolcu. Öncelikle bir savunma orta saha oyuncusu, aynı zamanda bir geri merkezi olarak oynuyor.

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Luiz Gustavo ile uzun bir süre flört halinde olan Fenerbahçe’nin geçen sene Lille’den 14,5 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutan İbrahim Amadou ile kiralık olarak anlaşamaya varırken, Kamerunlu yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.