İbo Show’da Mahmut Tuncer resmen açıkladı! İbrahim Tatlıses Rıza Zarrab’ın hediyesini attı

İbo Show programında reyting kasmak için dansöz oynatmaya başvuran İbrahim Tatlıses ile ilgili bir anı olay oldu.

İbo Show'un final bölümüne Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer, Gülben Ergen, Aydemir Akbaş ve Özgür Alter konuk oldu.

Bazı haftalarda kokuşmuş mahallenin polemikleriyle gündeme gelen İbo Show’a İbrahim Tatlıses ile küs olan Mahmut Tuncer'in davet edilmesi tartışılmıştı. Tuncer programda Tatlıses ile ilgili ilginç bir olayı anlattı. Şu sıralar ABD istihbarat teşkilatı FBI'ın korumasındaki İranlı Reza Zarrab detayı sosyal medyada yankılandı.

Tuncer Tatlıses'in tavlada sinirlenince kendisine Rıza Zarrab’ın hediye ettiği 30 bin dolarlık hediye yüzüğü denize attığını söyledi.

Tatlıses bu olayı doğrularken Gülben Ergen ise bu bilgi karşısında şoke oldu.

Tatlıses daha önce Zarrab hakkında "Reza’yı çok severim, hem de evladım gibi. Bana çok güzellikleri, iyilikleri var. Benim ona yok mu? Var. Benim ona ağabeyliğim, babalığım var" demişti.