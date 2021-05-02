İbo Show için çanlar çalıyor! Bunu beklemiyordu
Dansöz taktiğiyle reytinglerde zirveye yerleşmek isteyen İbo Show yine hayal kırıklığına uğradı.
Reytinglerde fırlamak için dansöz oynatan İbo Show bu hafta yine umduğunu bulamadı. Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç'ın konuk olduğu İbo Show dün akşamki bölümüyle reytinglerde hüsrana uğradı.
İstediği başarıyı dansöz çıkarmasına rağmen elde edemeyen İbrahim Tatlıses’in evlilik olayı sosyal medyada çok konuşuldu. Kendisinden yaşça küçük kadınla evlendiği söylenen Tatlıses programda yaptığı evlilikleri sıraladı.
Reytinglerde adeta çakılan İbo Show, TRT dizisi Gönül Dağı karşısında nefes alamadı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 GÖNÜL DAĞI TRT 1
2 KARDEŞLERİM ATV
3 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
4 KARDEŞLERİM (ÖZET) ATV
5 PROF.DR.NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR ATV
6 GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1
7 SURVIVOR TV8
8 SAVAŞÇI FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 KUZEY YILDIZI İLK AŞK SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 GÖNÜL DAĞI TRT 1
2 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GÖNÜL DAĞI (ÖZET) TRT 1
4 KARDEŞLERİM ATV
5 SURVIVOR TV8
6 SAVAŞÇI FOX
7 MAVERA TRT 1
8 HAVA DURUMU KANAL D
9 KARDEŞLERİM (ÖZET) ATV
10 İBO SHOW STAR TV