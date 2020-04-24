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Aktüel

ibni Sina Hastanesi sağlık personellerinden İstiklal Marşı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi hekimleri ve sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı.

2020-04-24 05:15:19 -
ibni Sina Hastanesi sağlık personellerinden İstiklal Marşı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi hekimleri ve sağlık personelleri Türkiye genelinde okunan İstiklal Marşı’na hastaneden katıldı. Sağlık çalışanları İstiklal Marşının ardından hep birlikte alkışladılar.


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, hekim ve sağlık personelleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı dolayısıyla tüm Türkiye’de balkonlardan okunan İstiklal Marşına hastaneden katıldı. İstiklal Marşı’nı seslendiren çalışanlar marşın ardından hep birlikte alkışlayarak işlerinin başlarına geri döndüler.

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