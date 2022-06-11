İbn-i Sina'nın tarifinden: Zeytinyağlı incir kürü tarifi

Zeytinyağı ve incir tek başına başlı başına şifa olan besinlerdir.

Kuran-ı Kerimde “Yemin olsun incire ve zeytine” diye Allah c.c tarafından adına yemin edilen birer besin olarak, önemi ayette de vurgulanmıştır. Bu iki gıdayı bir araya getirip bir süre beklettiğimizde adeta bir şifa deposu ortaya çıkıyor ve faydaları saymakla bitmiyor.

Kuru incir bilindiği üzere yüksek oranda kalsiyum ve fosfor içermektedir. Bunun sayesinde daha güçlü kemik ve dişlere sahip oluruz. İçeriğindeki protein, mineral ve vitaminler sayesinde hücrelerin yenilenmesi sağlanır.

Zeytinyağında bekletilen inciri kür halinde tükettiğiniz zaman nelere iyi geldiğini öğrendiğinizde hemen harekete geçeceksiniz.

Bu tarifin, Tıp ve felsefe âlimi İbni Sînâ’nın tarifi olduğu vurgulanıyor. İşte şifa deposu olsan Zeytinyağı-incir kürünün faydaları ve yapılışı.

İbn-i Sina’nın Reçetesi Şifalı Zeytinyağlı İncir Kürü (İbn-i Sina' Dan) Tarifi İçin Malzemeler

250-300 gr organik kuru incir

Yarım litrelik cam kavanoz

Saf zeytinyağı

Şifalı Zeytinyağlı İncir Kürü (İbn-i Sina' Dan) Tarifi Nasıl Yapılır?

İncirlerimizi yıkayıp süzülmesi için bırakıyoruz.

Küçük parçalar halinde doğruyoruz, yarım litrelik cam kavanoza aldığı kadar doğranmış incirleri basıyoruz.

Üzerini geçecek kadar zeytinyağı dolduruyoruz, ağzını kapatıp bu şekilde karanlık bir yerde 5 gün boyunca bekletiyoruz. Sonrasında sabahları aç karnına iki-üç parça yiyebilirsiniz. (İncirler bittiğinde zeytinyağına yeni incirleri ekleyip aynı şekilde hazırlayarak devam edin)

Faydaları nelerdir?

Astım ve öksürük hastalığı olan, 6 ay boyunca düzenli olarak bu küre devam edilmesi önerilir. Kabızlık problemlerine aç karnına yendiği zaman çok faydalıdır. Kalp sağlını korur kolesterolü düzenler, ağız ve diş sağlığı için faydalıdır, hafızayı güçlendirir. Kemikleri güçlendir. kadınlarda doğurganlığı arttırmak için, özellikle hamile kalmak isteyen bayanlar için önerilir. diyette olanlar tatlı ihtiyacınızı doğal ve şifalı bir yolla karşılayan ve metebolizmanızı hızlandıran kuru incir zayıflatmaya yardımcı olacaktır. Cildi güzelleştirir. kış aylarında gribal enfeksiyonların önlenmesinde çok faydalı olacaktır. İçerisinde ki “benzaldehit” isimli madde sayesinde kanser hücrelerin büyümesini engelleyici özelliği vardır.

ZEYTİNYAĞINDA BEKLETİLMİŞ İNCİRİN FAYDALARI

Kabızlığı giderir: Lifli içeriğiyle incir, kabızlığı giderip bağırsakların hızlı bir şekilde hareket etmesini sağlar. Zeytinyağı ise bağırsak iç yüzeyini yeniler.

Eklemleri korur. Eklem sağlığı için zeytinyağı çok önemlidir. Eklemlerin sağlıklı bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur. Eklemler arası sürtünmeyi azaltır.

Hamile kalmayı kolaylaştırır: Kadınlarda doğurganlığı artıran kuru incir-zeytinyağı kürü sayesinde, kadınların sağlığı güçlenir.

Astım ve öksürüğü keser: Boğaz enfeksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olan kür, öksürük kesilmesine fayda sağlar, rahatlatır.

Astım ve öksürük hastaları için saf ve doğal zeytinyağında bir süre bekletilmiş iki tane kuru incirin sabah kahvaltısından önce tüketilmesi tavsiye edilir. Bu kür bu şekilde en az altı ay boyunca devam ettirilip ara verilmeden uygulanırsa öksürük ve astım problemleri için müthiş bir tedavi metodudur.

Kalp sağlığını korur : Kuru incir, içeriği mineral ve vitaminlerle kalp sağlığını korur ve güçlendirir.

Hafızayı güçlendirir: B2 vitaminleri içeren kuru incir, zeytinyağı formülü hafızayı ve sinir sistemini güçlendirir.

Kolesterolü düzenler: Mucizevi içeriğiyle kuru incir, kandaki kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur.

Diş sağlığını kuvvetlendirir: Kalsiyum ve fosfor içeren kuru incir, zeytinyağı kürü kemik ve diş sağlığını kuvvetlendirir. Özellikle menopoz döneminde kemik erimesine karşı korur.

Zayıflamaya yardımcı olur: Tatlı ihtiyacını doğal yoldan karşılayan, metabolizma hızını yükselten kuru incir, zayıflamaya yardımcı olur.

İncir, lif bakımından oldukça zengindir. Özellikle kuru incir, suyu olmadığından, lif oranı bakımından daha zengindir. Ama kalorisi de taze incire göre daha yüksektir.

Kalorisi düşüktür: 100 gram taze incir 70 kalori civarı enerji verir. Bu miktar oldukça düşüktür. Bu nedenle incir çok sağlıklı bir atıştırmalık seçeneği olarak tüketilebilir.

Sindirimi düzenler: Zengin lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Lif oranı yüksek olan besinler kolon kanseri gibi kanser türlerini engeller.

Demir açısından zengindir: Özellikle kuru incir, demir açısından çok zengindir. Kansızlık çekenlerin ya da çok üşüyenlerin incir yemeleri bu sıkıntılarının azalmasına yardımcı olabilir.

Vitamin açısından zengindir: İncir A, E, K vitaminleri ve özellikle B kompleks vitaminleri açısından da zengin bir kaynaktır.

Cinsel sağlığı güçlendirir: Erkeklerde cinsel gücü artırmaya yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler: İncir, kan şekerinin yükselmesini önleyebilme özelliğine sahiptir. Hatta bazı uzmanlar, tip 2 şeker hastalığına sahip kişilerin kan şekerini düzenlemek için incirin yararlı olduğunu düşünmektedirler.