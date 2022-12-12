İbn-i Sina'nın boğaz ağrısı çayı: Boğaz enfeksiyonuna ve öksürük için tarifi! 2 dakikada çözüm
Dışarı çıkamadığımız şu günlerde doğal reçeteler ile bağışıklığımızı destekleyebiliriz. Boğazınızda yanma ve ağrı hissediyorsanız bu karışımı içtikten sonra şikayetlerin azaldığını, çünkü hastalığın başlangıç aşamasında tedaviyi hemen sağladığını söylemiş ünlü İslam bilimi. İşte İbn-i Sina'nın şifalı tarifleri...
İbn-i Sina'nın Boğaz Ağrısı Çayı Tarifi İçin Malzemeler
1 fincan kaynar su
2 yemek kaşığı bal
2 yemek kaşığı sirke
2 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı tarçın
İbn-i Sina boğaz Enfeksiyonu tarifi nasıl yapılır?
Fincana su hariç diğer malzemeleri alarak karıştıralım. Daha sonra suyu ilave edelim. Sıcak sıcak soğutmadan içelim.
Afiyet olsun.
Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm
1 fincan ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuz atın ve erimesi için karıştırın. Her saat başı 30 saniye gargara yapın. Saat başı tuzlu su ile gargara yapmak şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir. Limon suyu soğuk veya grip sırasında oluşan boğaz ağrısını da azaltabilen ferahlatıcı bir içecektir.
Bazı bitkisel çaylar boğaz ağrısından kaynaklanan rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir:
Limon ve ballı Ilık su.
Zencefil çayı
Yeşil çay.
Meyan kökü
Kekik çayı
Ekinezya çayı
Çemen otu.
Hatmi kökü