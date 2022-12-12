İbn-i Sina'nın boğaz ağrısı çayı: Boğaz enfeksiyonuna ve öksürük için tarifi! 2 dakikada çözüm

İbn-i Sina'nın Boğaz Ağrısı Çayı Tarifi İçin Malzemeler

1 fincan kaynar su

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı tarçın

İbn-i Sina boğaz Enfeksiyonu tarifi nasıl yapılır?

Fincana su hariç diğer malzemeleri alarak karıştıralım. Daha sonra suyu ilave edelim. Sıcak sıcak soğutmadan içelim.

Afiyet olsun.

Boğaz ağrısına 2 dakikada çözüm

1 fincan ılık suyun içine 1 çay kaşığı tuz atın ve erimesi için karıştırın. Her saat başı 30 saniye gargara yapın. Saat başı tuzlu su ile gargara yapmak şişliği azaltır ve ağrıyı hafifletir. Limon suyu soğuk veya grip sırasında oluşan boğaz ağrısını da azaltabilen ferahlatıcı bir içecektir.

Bazı bitkisel çaylar boğaz ağrısından kaynaklanan rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir:

Limon ve ballı Ilık su.

Zencefil çayı

Yeşil çay.

Meyan kökü

Kekik çayı

Ekinezya çayı

Çemen otu.

Hatmi kökü