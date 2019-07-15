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İbn-i Sina'nın baş ağrısını bıçak gibi kesen muhteşem tavsiyesi!

İbn-i Sina’nın yüzlerce yıl önce tavsiye ettiği formüller günümüzde de en etkili ağrı kesicilerden…

15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
İbn-i Sina'nın baş ağrısını bıçak gibi kesen muhteşem tavsiyesi!

Tüm dünyada 'Hekimlerin hekimi' olarak kabul edilen İbn-i Sina, 980 yılında Buhara yakınlarındaki Efşene Köyü'nde dünyaya geldi. Tıp ve felsefe konularında 200 kitap yazan İbn-i Sina 1037 yılında yaşama gözlerini yumdu. İbn-i Sina'nın kitaplarında yer alan birçok bilgi halen kullanılıyor. Hatta yüzlerce yıl önce yaşayan İbn-i Sina'nın o yıllarda sağlıkla ilgili belirttiği birçok konu günümüzde yapılan deneyler sayesinde doğrulandı.

İşte, İbn-i Sina'nın yüzlerce yıl önce baş ağrısı için verdiği tarif!

Özellikle migren atakları insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu ataklardan kurtulabilmek öyle kolay iş değildir. Migren atakları için üretilen ilaçlar bile bazı hastalarda işe yaramaz. Çünkü yıllar içinde söz konusu ilaçlara bağımlılık kazanılır. Böyle anlarda yüzlerce yıl önce yaşayan ve formülleri halen geçerliliğini koruyan İbn-i Sina’nın yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

Pis kanın temizlenmesi

İbn-i Sina baş ağrısının hafiflemesi için pis kanın vücutta atılması gerektiğini belirtmiş ve başı ağrıyan kişilerin yumurta, safran, sirke ya da hindiba tüketmeleri gerektiğini belirtmiş. Ayrıca baş ağrısı sorunu yaşayanların, yürüyüş yapmasını tavsiye etmiş. Günümüzde birçok uzman el ve ayaklardaki bazı noktalara baskı uygulandığında baş ağrısının geçeceğini belirtiyor. İbn-i Sina bunu yüzlerce yıl önce belirtmiş. İbn-i Sina baş ağrısı yaşayan kişinin eline ya da ayağına masaj yapılmasını önermiş.

Geçmiş olsun.

 

 

 

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • MaraşlıMaraşlı21 dk önce
    Kafa ardından hacamat yaptırmak migren hastaları için en ideal tedavi , denemesi bedava
  • bozerenbozeren28 dk önce
    İbn-i Sina büyük bir alimdi ama, aradan bin yıl (1000 yıl) geçti. ( hatırlatalım, Malazgirt'ten beri bie henüz 1000 yıl geçmedi bu arada.). tıp ve bilim sürekli yenilenme içindedir. yeni bilgiler, buluşlar teoriler keşifler..sizler, İbn-i Sina'ya saygılarınızı sunun ama, onun formüllerini gözü kapalı uygulamaya çalışmayın. adını da istismar etmeyin. artık onu tarihinde rahat bırakın.

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