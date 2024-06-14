İbn-i Sina'dan bin yıllık... Sırrı ortaya çıktı: Saç beyazlamasının çözümü! İşte o 2 doğal yağ

Saç beyazlaması problemi genetik nedenler de dahil olmak üzere birçok farklı sebepten dolayı ortaya çıkabilir. Ayrıca bu sorun şimdi olduğu gibi geçmiş yıllarda da birçok insanın moralini bozuyordu. Nitekim İbn-i Sina'da saç beyazlamasına karşı bazı doğal çözüm önerilerinde bulundu.

İBN-İ SİNA ÖNERDİ: SAÇ BEYAZLAMASINA DOĞAL ÇÖZÜM

İbn-i Sina saç beyazlaması problemine karşı 2 doğal yağ önerisinde bulundu. Ayrıca İbn-i Sina'nın önerileri, saç beyazlaması sorununun sırrı adeta ortaya çıktı bile dedirtebiliyor. Çünkü ünlü hekimin önerileri, saç beyazlaması problemine karşı yardımcı olabiliyor. İşte söz konusu 2 doğal yağ, çörek otu ve ban otu yağı.

Çörek Otu: Saç kırılması, saç derisindeki kaşıntı ve kepek problemine karşı yardımcı olabiliyor. Öte yandan saçlara parlaklık etkisi kazandırabiliyor. Ayrıca saç beyazlamasına karşı faydalı olabiliyor.

Ban Otu Yağı: İbn-i Sina'nın da önerdiği ban otu yağı, saç beyazlaması sorununa karşı faydalı olabiliyor.

Not: İbn-i Sina'nın asırlar öncesinden tavsiye ettiği ban otu yağı ve çörek otu, her cilt yapısında farklı sonuçlar ortaya çıkartabilir. Bu nedenle beyazlamanın yüzde 100 çözümü olarak gösterilmez. Öte yandan alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak çörek otu ve ban otu yağını tercih etmeleri önerilir.

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