İbn-i Sina açıkladı: Güzellik için tek tohum yetiyor! Her gün 1 tane yiyen doktor yüzü görmüyor!

Güzellik birçok insan için önemlidir. Bu nedenle genç ve güzel görünmek isteyen pek çok insan çeşitli cilt bakım ürünlerini kullanıyor. Bunun yanı sıra bazı besinler de hem genç kalmaya hem de güzel görünmeye yardımcı olabiliyor. Öte yandan İbn-i Sina'da asırlar öncesinden bu konu hakkında bazı önerilerde bulundu.

İBN-İ SİNA'DAN GÜZELLİK İÇİN ÖNERİ

İbn-i Sina asırlar öncesinden gerçekleştirdiği çalışmalarla günümüze de adeta ışık tutuyor. Ayrıca ünlü hekim güzellik için de bir tohum tavsiyesinde bulunmuştu.

İbn-i Sina'nın önerdiği tohum, yaşlanma belirtilerini azaltma konusunda faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra günümüzde kozmetik ürünlerinde de kullanılabiliyor.

Peki, İbn-i Sina'nın güzellik için önerdiği o tohum nedir?

GENÇ GÖRÜNMEYE FAYDALI OLABİLEN TOHUM

Güzellik ile ilgili çalışmalar da gerçekleştiren İbn-i Sina, asırlar öncesinden genç görünmeye faydalı olabilen kenevir tohumunu önerdi.

Kenevir tohumu, yaşlanmayı yavaşlatma ve genç hücre sayısını artırma konusunda faydalı olabiliyor. Bu nedenle cilt için yararlı besinler arasında gösterilebiliyor.

Doğal kolajen kaynağı olarak da görülebilen kenevir tohumu, hasar almış cilt yapısını onarmada yardımcı olabiliyor. Bunun yanı sıra sinirlerin yıpranmasını önlemede faydalı olabiliyor. Bu sebeple kenevir tohumu, adeta genç kalmak isteyenler tarafından tüketilebiliyor.

KENEVİR TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği kenevir tohumu, genç ve güzel görünmek için faydalı olabiliyor. Bu nedenle güzellik için adeta tek tohum yetiyor denilebiliyor. Peki, kenevir tohumu nasıl tüketilir?

İbn-i Sina'nın da önerdiği kenevir tohumunun tüketim yollarından ikisi aşağıda bulunuyor.

Tüketim Yolu 1: Kenevir tohumu güneşte kurutulur ve normal bitki çayı demler gibi demlenir.

Tüketim Yolu 2: Bir su bardağı sütün içine 5 adet kenevir tohumu eklenir ve kaynatılır. Günde 1 bardak tüketilebilir.

Not: İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği kenevir tohumu, E vitamini kaynağı olarak ön plana çıkabiliyor. Bu nedenle güzellik için yarar sağlayabilen söz konusu tohum, saç sağlığına da faydalı olabiliyor.

Dikkat: Kenevir tohumunu alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı oluşma riski bulunan kişilerin uzman bir doktora danışarak tüketmeleri gerekir.

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