İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
İbn Haldun Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre son başvuru tarihi 22.8.2022 tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize “Başak Mh. Ordu Cd. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Son Başvuru Tarihi : 05.09.2022
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