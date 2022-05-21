İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreİbn Haldun Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecek.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi

- Özgeçmiş (YÖK formatında) ve Eserler Listesi

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf (2 Adet)

- Adli sicil belgesi

- Hizmet belgesi

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları

- Varsa Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları,

- Yurtdışından alınan diplomalar için Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi

- YÖKDİL/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge – İngilizce



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